Команда из Чувашии «С.С.С.Р» выиграла межрегиональный турнир по футболу

Недавно в Йошкар-Оле завершился второй межрегиональный турнир по футболу среди ветеранов старше 50 лет. Игры проходили в формате 6 на 6, а соревнования были посвящены памяти чемпиона мира среди молодежных команд 1977 года в Тунисе Игоря Бычкова. На турнире достойно выступила команда из столицы Чувашии «С.С.С.Р.».

На базе спорткомплекса «Наша арена» за золотые медали боролись 6 коллективов из Кировской и Самарской областей, Марий Эл, Татарстана и Чувашии, сообщили в Минспорте республики.

По регламенту соревнований, команды были разделены на две группы — клуб «С.С.С.Р.» на турнире стартовал противостоянием с ветеранами из клуба «КАМАЗ» (Набережные Челны). Поединок завершился ничьей — 0:0.

В следующем туре у наших ветеранов не было права на ошибку в матче против хозяев площадки команды «МКМ», и чебоксарцы в упорной по накалу битве добились победы со счетом 2:1.

В играх на вылет на стадии полуфинала наш коллектив сразился с ветеранами «Крыльев Советов» из Самарской области. В основное время команды победителя не выявили — судьба матча решилась в серии послематчевых пенальти. Фортуна была на стороне команды «С.С.С.Р.», которая выиграла встречу со счетом 3:2. До золотых медалей оставался один шаг — в финальном матче футболисты из Чувашии встречались с кировским «Маяком». В серьезной борьбе, одержав победу с минимальным счетом 1:0, команда «С.С.С.Р.» стала обладательницей главного трофея турнира!