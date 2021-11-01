В Канашском районе микробы «закрыли» детсад

По решению Канашского районного суда на 90 суток закрыли Чагасьский детский сад «Ромашка» из-за высокого уровня микробов в воде. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Чувашии. В октябре специалисты территориального отдела надзорного органа провели в детсаду плановую выездную проверку. И установили, что на кухне дошкольного учреждения превышено общее микробное число (ОМЧ) в пробе водопроводной холодной воды из крана раковины для мытья рук. Оно составило 69 при допустимом уровне не более 50. А это нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, гигиенических нормативов и требований, заложенных в СанПиНе.