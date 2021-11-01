В День народного единства смотрим марафон и пишем диктант

Праздник нынче, как и в прошлом году, пройдет без торжественных мероприятий и массовых народных гуляний. Но, несмотря на все ограничения, в праздничные дни будет немало интересных событий. Расскажем о двух из них.

4 ноября в 8 утра ВГТРК начнет 16–часовой онлайн–марафон «Славься, Отечество!» Как сообщил приезжавший в сентябре в Чувашию заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, охватит телемарафон все 85 регионов и расскажет о народах России, их культуре и обычаях и о многовековой истории нашей большой страны.

Подключится к онлайн-марафону и наша республика. Десятиминутный сюжет, подготовленный журналистами ГТРК «Чувашия», поведает о тайнах магических рун (в том числе и об одной из самых древних рун, называемой «ар»), об истории народов Волжской Булгарии, традициях чувашской вышивки и о расположенном на Заливе необычном камне мудрости, украшенном древними знаками. Вместе с экспертами телезрители смогут «прочитать символику герба Чувашии. А заодно познакомятся с народными песнями — в съемках принимали участие артисты фольклорного ансамбля «Уяв». Увидеть телемарафон можно будет на российской мультимедийной онлайн—платформе «SMOTRIM.RU», на сайтах и электронных платформах филиалов ВГТРК, а также в эфире и на сайтах региональных партнеров Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, в том числе на сайте ГТРК «Чувашия».

Те, кто посмотрит марафон, наверняка без проблем справятся с заданиями этнографического диктанта, традиционно приуроченного ко Дню народного единства. Стартовала акция сегодня: на официальном сайте Большого этнографического диктанта выложены задания, 20 вопросов — общие для всей страны и 10 — региональные.

Успешно справившиеся с этнографическим тестом смогут повесить на стенку сертификат участника акции. Но главное, конечно, не в этом свидетельстве. «Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом, — говорит руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. — Потому что знание является основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей».

Цифры и факты Этнографический диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нем приняли 90 тысяч жителей России. А в 2020 году его писали более 1,7 миллиона человек из всех регионов РФ и 123 стран мира. Как сообщают в Минкультуры Чувашии, в прошлом году к этнографическому диктанту подключились порядка 10 тысяч жителей республики.

Поскольку диктант пишут во многих странах мира, в этом году его задания будут не только на русском языке, но и на английском, испанском и китайском.