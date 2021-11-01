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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МИХАИЛ МУРАШКО
министр здравоохранения РФ

«Нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября является реальной возможностью для жителей регионов успеть пройти вакцинацию от коронавируса — медицинские учреждения по вакцинации работают, времени у всех достаточно. Сейчас эта нерабочая неделя точно нужна, чтобы сбить темп распространения. Дальше будем оценивать ситуацию в ежедневном режиме, решать, что потребуется в дальнейшем. Последние полторы недели по стране количество людей, получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза. Это хорошие темпы иммунизации. Людям нужно слушать тех, кто уже находится в реанимации. Они, наверное, прочувствовав все на себе, могут сказать: «Берегите себя, пройдите вакцинацию»…».

Опубликовано: 1 ноября 2021 г.


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