МИХАИЛ МУРАШКО

министр здравоохранения РФ

«Нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября является реальной возможностью для жителей регионов успеть пройти вакцинацию от коронавируса — медицинские учреждения по вакцинации работают, времени у всех достаточно. Сейчас эта нерабочая неделя точно нужна, чтобы сбить темп распространения. Дальше будем оценивать ситуацию в ежедневном режиме, решать, что потребуется в дальнейшем. Последние полторы недели по стране количество людей, получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза. Это хорошие темпы иммунизации. Людям нужно слушать тех, кто уже находится в реанимации. Они, наверное, прочувствовав все на себе, могут сказать: «Берегите себя, пройдите вакцинацию»…».