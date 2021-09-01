Жители Марий Эл и Чувашии получили возможность списать пени за отопление и горячую воду

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Филиал «Марий Эл и Чувашии» АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявил о старте акции «Осенний марафон». Стать ее участником просто – достаточно с 1 сентября по 30 ноября 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность за тепловую энергию и получить полное списание пени за просрочку*.

Данная акция для клиентов энергокомпании в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Новочебоксарске проводится впервые. Она дает возможность тем горожанам, которые по тем или иным причинам накопили задолженность перед «ЭнергосбыТ Плюс» урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком ресурсов и войти в отопительный сезон без долгов.

Подробности акции можно узнать у сотрудников офиса «ЭнергосбыТ Плюс» по телефонам: в Чебоксарах + 7 (8352) 36-73-28; в Новочебоксарске +7 (8352) 76-50-39; в Йошкар-Оле +7 (8362) 23-27-44 и на официальном сайте https://chuvashia.esplus.ru.

 

* кроме списания пени по вынесенным судебным решениям

Опубликовано: 2 сентября 2021 г.


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