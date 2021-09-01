Жители Марий Эл и Чувашии получили возможность списать пени за отопление и горячую воду

Филиал «Марий Эл и Чувашии» АО «ЭнергосбыТ Плюс» объявил о старте акции «Осенний марафон». Стать ее участником просто – достаточно с 1 сентября по 30 ноября 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность за тепловую энергию и получить полное списание пени за просрочку*.

Данная акция для клиентов энергокомпании в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Новочебоксарске проводится впервые. Она дает возможность тем горожанам, которые по тем или иным причинам накопили задолженность перед «ЭнергосбыТ Плюс» урегулировать свои взаимоотношения с поставщиком ресурсов и войти в отопительный сезон без долгов.

Подробности акции можно узнать у сотрудников офиса «ЭнергосбыТ Плюс» по телефонам: в Чебоксарах + 7 (8352) 36-73-28; в Новочебоксарске +7 (8352) 76-50-39; в Йошкар-Оле +7 (8362) 23-27-44 и на официальном сайте https://chuvashia.esplus.ru.

* кроме списания пени по вынесенным судебным решениям