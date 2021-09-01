Олег Кортунов поздравил с Днем знаний студентов Политеха и учащихся школ Южного и Альгешево

На многих торжественных линейках в школах и вузах присутствовали вчера почетные гости. Одним из них был глава города Чебоксары Олег Кортунов.

В День знаний он поздравил с началом нового учебного года преподавателей и студентов Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета. «1 сентября для более двухсот первокурсников этого учебного заведения — особенный день, — написал Кортунов на своей странице в Инстаграм. — Тот день, с которого начинается неизведанный, интересный и одновременно нелегкий путь — путь ежедневного труда и старания на благо дальнейшего успеха и реализации своих способностей в таких важнейших отраслях, как строительство, металлургия, нефтегазовая отрасль и другие. Отмечу, что мы, в свою очередь, ставим перед собой задачу поддерживать наших студентов и «выращивать» из них талантливых специалистов для наших передовых предприятий».

В рамках визита Олег Кортунов ознакомился с учебными аудиториями и обсудил с директором вуза Александром Агафоновым планы дальнейшего обновления инфраструктуры института.

А до этого глава города Чебоксары побывал на объединенной первосентябрьской линейке чебоксарских школ № 3, 63 и 28, поздравил учителей, учеников и родителей с началом нового учебного года. «1 сентября в Чебоксарах за парты сели более 66 тысяч детей, и среди них более 8 тысяч первоклассников, для которых только начинается новая школьная жизнь, полная увлекательных открытий и новых впечатлений, маленьких и больших побед и успехов, — отметил Олег Кортунов. — Да, сегодня нам пришлось всем собраться в одной школе, но это никак не повлияло на праздничное настроение. Ведь все мы понимаем, что эта мера временная, и уже совсем скоро в школах № 63 и № 28 завершится капитальный ремонт и ученики смогут сесть за новые парты в красивых, отремонтированных зданиях с благоустроенной территорией».