В Яльчикском районе открылись два новых производства

Район серьезно нарастил свой промышленный потенциал — 31 августа здесь открылись два новых цеха, по выпуску минерального порошка и по производству модифицированного крахмала для бурения, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

«Отрадно, что на Яльчикской земле открываются сразу две производственные площадки. Это говорит о том, что район последовательно и динамично развивается, используя потенциал, который имеется на территории региона. Важно, что инвестиционные проекты нацелены на выход на внешние рынки. А главное, станет больше высокооплачиваемых рабочих мест», — сказал Глава республики Олег Николаев на торжественном открытии.

Минеральный порошок — важный компонент при производстве сухих строительных смесей, высококачественного асфальтобетона. ООО «Канашгаздорсервис-1» будет производить такую продукцию в круглосуточном режиме из местного известняка. Готовый порошок будет поставляться строителям скоростной трассы М-12 Москва-Казань.

Модифицированный крахмал для бурения будет выпускать АО НПО «Промсервис» — он используется при производстве сухих буровых смесей, а также при капитальном ремонте скважин. Аналогичную продукцию в стране делают всего четыре предприятия.

Олег Николаев заверил, что правительство Чувашии будет делать все, чтобы поддержать такого рода производства, продвигать их продукцию. «Такие возможности расширяются изо дня в день благодаря инициативам Президента страны, который много внимания уделяет развитию экономики на основе современных инновационных решений», — сказал он.

Руководитель региона рассказал инвесторам о возможностях, которые позволяют создавать в Чувашии частные технопарки, о других мерах поддержки, оказываемых в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики. В частности, с 2022 года начнет действовать новая мера поддержки частных индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков. Предусмотренные выплаты позволят компенсировать до 50% затрат на создание или модернизацию инфраструктуры, закупку оборудования, присоединение к инженерным сетям и погашение кредитов.