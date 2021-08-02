Водитель троллейбуса оказался готов к опасной ситуации

«Я не мог рисковать чужими жизнями…»

«Знакомьтесь — тот самый водитель «зажигательного» троллейбуса, Михаил Яковлев», — представили в чебоксарском троллейбусном управлении журналистам «СЧ» невысокого мужчину средних лет. Всего несколько дней назад ему пришлось бесстрашно тушить воспламенение, стоя на крыше своего троллейбуса под контактной сетью. Эту картину многие из наших читателей наверняка видели в социальных сетях — стоящий на дороге троллейбус, фонтан искр, разлетающихся от него на несколько метров…

Для Михаила Яковлева, практически отработавшего в тот день смену, это был обычный рейс. Когда водитель неспешно поворачивал с проспекта Никольского в сторону улицы Энтузиастов, у троллейбуса слетела правая штанга, и в кабине сразу же сработал зуммер.

— Как сейчас помню, отключил высоковольтные и низковольтные цепи, надел оранжевый сигнальный жилет, прихватил диэлектрические перчатки, поставил противооткатный упор под колесо и посмотрел наверх. А там уже выбивает искры, и, судя по всему, произошло короткое замыкание между штангой и пересечением контактных линий, — рассказывает 49-летний водитель троллейбуса.

Дальше счет времени пошел на секунды. По словам мужчины, страха и паники не было, сразу сложился план действий: пассажиров надо быстро и безопасно высадить, а машину сохранить в целости, ведь и за нее, как и за людей, отвечаешь головой.

Убедившись, что все шесть пассажиров вышли из троллейбуса и им ничего не угрожает, водитель, прихватив огнетушитель, начал снимать токоприемники, которые уже практически горели открытым огнем. А затем позвонил диспетчеру, чтобы тот поскорее обесточил этот участок контактной сети.

— Знаете, что меня поразило в этот самый момент? — делится впечатлениями Михаил Яковлев. — Люди… Кто-то снимал происходящее из окон своих автомобилей, а кто-то бросал все и спешил ко мне со словами «Вам нужна помощь?!» Так ко мне первыми подбежали двое молодых парнишек со словами «Давайте мы поможем!», один из них начал звонить, судя по обрывкам фраз, в МЧС.

Увидев происходящее «фаер-шоу», на помощь с двумя огнетушителями устремился другой водитель троллейбуса Александр Шорников, он подавал баллоны на крышу.

— Я очень благодарен тем, кто предложил помощь. Но я не мог рисковать чужими жизнями, — вспоминает Михаил Яковлев, хотя и признается, такое неравнодушное отношение не могло не растрогать.

Пока водитель тушил с крыши троллейбуса воспламенение на контактной сети, до него долетали лишь обрывки фраз: «задымление контактной сети, водитель тушит в одиночку», «юго-западный район, поворот с Гражданской на улицу Энтузиастов, быстрее». Время в этот момент словно остановилось, и лишь благополучно разрешив ситуацию и спустившись с крыши троллейбуса, он увидел рядом с троллейбусом прибывшую пожарную машину.

Как рассказал корреспондентам «СЧ» заместитель директора по эксплуатации Чебоксарского троллейбусного управления Валерий Орлов, Михаил Яковлев водитель очень опытный, ответственный, поэтому его частенько оставляют на работе подменным начальником смены.

Как признается сам Михаил, свою работу он очень любит. Хотя в детстве мечтал быть трактористом, как его сосед, и даже букву «р» выучил, сидя в тракторе и непрерывно выговаривая название любимой техники. А потом вырос и стал трактористом-машинистом широкого профиля. В середине девяностых годов прошел переподготовку и стал водителем троллейбуса. А еще с третьего класса он не мыслит свою жизнь без музыки и до сих пор не расстается со своей гармошкой. По гармошке он профи, а вот в баскетболе и волейболе иногда молодым товарищам — водителям троллейбусов уступает. Но им с коллегами есть чему друг у друга поучиться, как полностью отдавать себя работе и смело разрешать сложные рабочие ситуации. Сейчас его троллейбус, благодаря оперативно принятым Михаилом мерам, в целости и сохранности, и снова вышел на линию. Сам Яковлев не считает этот случай чем-то особенным: «Каждый водитель троллейбуса будет действовать в таких ситуациях так же — делать все возможное, чтобы не допустить возгорания».