Портал «Сурский рубеж.рф» продолжает рассказывать о строителях линии обороны

«Мы сняли лапти и стали танцевать»

Очередной героиней стала уроженка села Юманаи Шумерлинского района Акулина Владимирова. Ее воспоми-нания записали сотрудники Юманайской сельской библиотеки.

Самое горькое воспоминание Акулины Александровны — о дне, когда началась война. «Была хорошая погода, мы пасли коров в поле, — рассказывает она. — Вечером, возвращаясь домой, уже у околицы деревни услышали о начале войны. О том, какое это страшное дело — война, мы уже знали из рассказов отца. Он воевал в Первую мировую, был участником Гражданской войны. В 1930-е годы отца репрессировали и сослали в Сибирь, там он и умер по болезни».

15 лет было Акулине, когда она начала работать на строительстве Сурского рубежа. И много лет спустя часто вспоминала Акулина Александровна тот тяжелый труд — как с подругой таскали мерзлую землю из траншей, как работали топором и ломом, с печалью в душе рассказывала про замерзшие руки и ноги, про холод и голод…

В 1942 году Акулина стала работать в колхозе. Сначала ее определили на сортировку зерна, затем девушка работала конюхом, отвозила коней для отправки на фронт в село Калинино и на железнодорожную станцию Канаш. Трудилась она и в поле, на уборке урожая, и на заготовке дров. Именно там, на дровяных работах в лесу, она вместе с односельчанами узнала об окончании войны.

«Сразу же, сняв лапти, мы стали танцевать, — вспоминает она. — Этот день был самым счастливым! Хотя мы всегда старались не унывать, ведь знали, что смех помогает работать и выживать. В то время большинство людей болело, не было теплой одежды и еды. Все было для фронта и для Победы».