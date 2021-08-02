Финансирование обеспечения безопасности детей увеличено вдвое

Об этом сообщил Глава республики Олег Николаев в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Чувашии, в котором участвовал начальник регионального управления ФСБ Альберт Савинцев. «На цели антитеррористической защищенности объектов образования и обеспечения безопасности учащихся в новом учебном году выделены бюджетные средства на сумму 110 млн рублей, что в два раза больше, чем в 2020 году», — отметил Глава республики. По его словам, общая оснащенность образовательных учреждений инженерно-техническими средствами и системами охраны и освещения на сегодня составляет более 87 процентов, физической охраной — около 80 процентов. Финансирование на дооснащение планируется предусмотреть и в следующем году.

Кроме того, в период подготовки и проведения Дня знаний первого сентября ставится задача усилить пропускной режим, а также принять меры, чтобы на территории учебных заведений не было машин. Маршруты патрулирования нарядов полиции будут приближены к образовательным объектам.

Были рассмотрены мероприятия по обеспечению общественной безопасности и предупреждению террористических актов во время подготовки и проведения выборов. Для этого будут задействованы 1123 участковые избирательные комиссии, где будет организовано видеонаблюдение.

Для нейтрализации угроз проводятся комиссионные обследования мест голосования и хранения избирательной документации на предмет их антитеррористической защищенности, ведется мониторинг в СМИ и в сети интернет в целях выявления экстремистских призывов, недостоверных материалов и другой информации, создающей угрозу причинения вреда здоровью и жизни граждан. На период работы избирательных участков с прилегающих территорий будет удален весь автотранспорт независимо от принадлежности.