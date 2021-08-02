Стратегия цифровой трансформации Чувашии признана одной из лучших в стране

На Всероссийском форуме «Цифровая эволюция», прошедшем на минувшей неделе в Калуге, обсуждались итоги разработки стратегий цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и госуправления регионов. В числе спикеров форума были вице-премьер Дмитрий Чернышенко, руководитель Минцифры России Максут Шадаев, губернатор Калужской области Владислав Шапша, представители законодательных и исполнительных федеральных органов власти.

Как известно, по поручению Президента России утвердить проекты стратегий регионам необходимо до 1 сентября 2021 года. Большинство из них наметили для трансформации 7-10 отраслей экономики или вовсе ограничились только обязательными отраслями. Как сообщила руководитель Минцифры Чувашии Кристина Майнина, на форуме было озвучено, что наша республика — второй регион в стране по количеству отраслей экономики и социальной сферы, включенных в стратегию цифровой трансформации. У нас планируется оптимизировать процессы в 16 отраслях: образование и наука, здравоохранение, транспорт и логистика, городская среда, госуправление, туризм, финансовые услуги, культура и искусство, торговля, физическая культура и спорт, сельское хозяйство, промышленность и энергетика, безопасность, социальная защита, строительство и медийная сфера.

Министр отметила, что такой результат достигнут благодаря слаженной работе команды региональных руководителей цифровой трансформации. Кроме того, Чувашия в настоящее время отнесена к развивающимся регионам с очень амбициозными целями. Для таких регионов предполагается финансирование отдельных проектов за счет федерального центра, а также поддержка ИТ-бизнеса и пополнение банка лучших региональных практик для дальнейшего тиражирования проектов в другие регионы.

КРИСТИНА МАЙНИНА,

министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии: «Приятно было получить высокую оценку нашей работы от Минцифры России. Сегодня проект стратегии цифровой трансформации Чувашии признан одним из лучших. Главное, не останавливаться на достигнутом и системно претворять в жизнь наши идеи».