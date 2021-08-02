Чтобы остановить инфекцию, приходится вводить ограничения

Проверок много, а нарушений нет?..

В Алатырском и Порецком районах, а также в городе Алатыре, где смертность от COVID-19 превышает среднереспубликанское значение, на неделю будут введены дополнительные ограничения. Такое решение принято в минувшую пятницу на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Чувашии, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

«Мы принимаем решение по введению дополнительных ограничений пока по трем муниципальным образованиям. Здесь мы договариваемся о том, что полностью исключаем абсолютно любые массовые мероприятия, ограничиваем деятельность предприятий общественного питания до 21.00 и их заполняемость до 50%. И, естественно, усиливаем меры контроля и надзора», — заявил Глава Чувашии Олег Николаев. Если через неделю ситуация изменится к лучшему, дополнительные ограничения будут отменены, если нет — продлены.

На заседании оперштаба обсудили также и темпы вакцинации на данных территориях. «В Алатыре и Алатырском районе подлежат вакцинации 24 тысячи человек. Фактически провакцинировано 9600. В Порецком районе подлежат вакцинации 6 тысяч человек, из них провакцинировано 2900. Муниципалитеты находятся в группе со средним охватом вакцинации, Порецкий район даже входит в ТОП-12 районов с охватом вакцинацией выше среднереспубликанского, но при этом ситуация там очень сложная с категорией «60 плюс», — сообщила вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева. Вызывает сомнение и качество работы мобильных групп в этих муниципалитетах — проверок вроде бы много, а выявленных нарушений практически нет…

Темпы вакцинации граждан в возрасте 60 лет и старше важно нарастить по всей республике. По данным Минздрава Чувашии, на сегодняшний день привито только 99242 человека (33,4% от плана). По словам и.о. министра здравоохранения Алексея Кизилова, каждой медицинской организации до 1 сентября поручено разработать «дорожную карту» по вакцинации граждан в возрасте 60+. Он призвал глав администраций оказать содействие медицинским работникам в выполнении плана.

Олег Николаев считает, что на местах отсутствует должная коммуникация между главами администраций, главными врачами и остальными участниками процесса по организации работы пунктов вакцинации. «Надо все это отбросить и доходить до людей, собираться вместе, обсуждать, планировать и действовать слаженно. Нельзя расслабляться», — сказал он.

Справка «СЧ» По данным Роспотребнадзора, на протяжении последних восьми недель в республике отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. При этом среди лиц старше 65 лет — рост в 1,6 раза. Доля свободного коечного фонда в Чувашии — 18,1%. Новая коронавирусная инфекция подтверждена у 30208 человек, из них у 2134 несовершеннолетних. Заболеваемость COVID-19

в республике составляет 2453,7 на 100 тыс. населения (РФ — 4374,9 на 100 тыс. населения). Смертность от COVID-19 в республике 148,2 на 100 тыс. населения (РФ — 111,9 на 100 тыс. населения на 11.08.2021).

Публикуется в рамках проекта «Здоровые люди», выходящего при поддержке Минцифры Чувашии