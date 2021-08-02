Планерка Главы: остановить распространение АЧС и сократить аварийность на дорогах

На прошлой неделе была обнаружена вспышка африканской чумы свиней в Моргаушском районе. Ситуация обсуждалась на вчерашней правительственной планерке у Главы республики Олега Николаева.

ПОРУЧЕНИЕ.

Неукоснительно реализовать все намеченные меры по пресечению распространения заболевания. Одна из главных — доведение численности диких кабанов как основного ее источника до нормативной.

Руководитель региона напомнил о серьезной опасности данного явления для сельской экономики, прежде всего малых форм хозяйствования. Возможные плохие последствия эпидемии в конечном счете могут повлиять на инвестиционные процессы на селе. Тут нельзя допускать расслабления, а также различных спекуляций на данной теме.

По данным вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова, с 12 августа до особого распоряжения установлен карантин на территории эпизоотического очага. Определена угрожаемая зона в пределах административных границ, куда попадают Аликовский, Чебоксарский, Моргаушский и Ядринский районы. Республиканской Госветслужбе поручено изъять необходимое для обеспечения безопасности поголовье свиней. Установлен размер возмещения за понесенный ущерб — за килограмм свинины (кроме бескостной) 265,5 руб., за бескостную — 335,8 руб. По словам руководителя Госветслужбы Константина Викторова, в стадии подготовки — реестр получателей компенсации.

Заострено внимание на отстреле кабанов. Минприроды готовит еще одно разрешение на регулирование их численности до необходимого количества, на что нацелил Глава республики.

ПОРУЧЕНИЕ.

Усилить синхронизацию действий Минтранса республики и ГИБДД МВД по Чувашии в установке и применении камер дорожного видеонаблюдения. В течение месяца представить перечень соответствующих мероприятий, в течение недели — проанализировать и наметить меры по усилению безопасности движения на территориях муниципалитетов.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Владимир Осипов доложил о ситуации с безопасностью дорожного движения по итогам января — июля. За это время на территории республики зарегистрировано 586 ДТП — на 5% меньше, чем в тот же прошлогодний период. В них погибли 58 человек, что на 5,5% больше, чем за семь месяцев 2020-го.

Одно из средств предупреждения аварийности — информационно-пропагандистская работа. Министр привел цифры публикаций и видеоматериалов. Это, безусловно, важно, но еще важнее — обеспечение надлежащей работы системы видеонаблюдения на дорогах, на что выделяются немалые средства из бюджета. По приведенным данным первого вице-премьера — министра финансов Михаила Ноздрякова, из 206 видеокомплексов 121 «не выносят постановления о наложении штрафов», а значит, не действуют. Это не только не способствует безопасности, но и снижает поступление штрафов в казну от нарушителей.

Цифра Более 363 млн рублей выделено в 2021 году на обеспечение безопасности дорожного движения в Чувашии

Глава республики поручил разобраться с налаживанием должной работы систем видеофиксации совместно с республиканской ГИБДД, чтобы иметь достоверную своевременную информацию.

В республике завершается прием документов в высшие и средние учебные заведения. Как рассказала вице-премьер — министр образования и молодежной политики Алла Салаева, прием идет в 25 профессиональных образовательных организаций и 12 вузов. Бюджетных мест нынче 10102. Наиболее востребованные направления — «Лечебное дело», педагогическое образование и педиатрия. А самые популярные вузы — РАНХиГС, ЧГУ имени И.Н. Ульянова и Чувашский государственный аграрный университет. Абитуриенты чаще остальных выбирают стоматологию, юриспруденцию, лингвистику, эксплуатацию транспортно-технологических машин и комплексов.

В техникумах и колледжах республики выделено 6360 бюджетных мест за счет средств бюджета Чувашии. В лидерах Чебоксарский экономико-технологический колледж, Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства и Чебоксарский кооперативный техникум.

По словам министра, есть ряд «болевых точек». В частности, отсутствие системы целевого приема в организации среднего профессионального образования и отсутствие конкурса на бюджетные места в техникумах, которые находятся на территории республики. «Мы выстроим план действий, включающий в себя создание мастерских в привязке к специализации данных техникумов», — отметила Алла Салаева. Необходимо проанализировать, почему у нас остаются невостребованные абитуриентами техникумы и колледжи. Кроме этого, нужно выяснить — какие профессии востребованы в районах республики, и акцентировать внимание на подготовке тех специалистов, которые необходимы муниципалитету, считает Олег Николаев.

Глава республики предложил приравнять работу выпускников медицинских колледжей, обучающихся по целевому направлению, к прохождению альтернативной гражданской службы. «Я прошу запустить эту работу вместе с депутатами, как Государственного Совета республики, так и Госдумы Российской Федерации. Возможно, это не по всем профессиям, но, допустим, для парней — выпускников медицинского колледжа, которые заканчивают обучение в рамках целевого обучения, можно было бы приравнять работу к альтернативной гражданской службе в армии», — сказал Олег Николаев.

Как выяснилось в ходе обсуждения, до 30% выпускников–парней после окончания учебы уходят в армию. Ввиду того, что специалисты медицинского направления военнообязанные и востребованы в социальной сфере, а проблема с медицинскими и педагогическими кадрами стоит остро, можно было бы рассмотреть вопрос о приравнивании работы выпускников медицинских колледжей, обучающихся по целевому направлению, к прохождению альтернативной гражданской службы взамен военной службы по призыву. «Предложим эту тему для обсуждения на площадке Государственной Думы», — подытожил он.

ПОРУЧЕНИЕ.

Проработать механизм закрепления студентов учебных заведений в ходе учебного процесса, исходя из реальной потребности в специалистах на предприятиях.

Тема выпускников, ищущих работу, возникла и при обсуждении доклада министра труда и социальной защиты. Алена Елизарова рассказала о новшествах законодательства о труде. Одно из них — постановка на учет в качестве безработных в дистанционном режиме на постоянной основе. До пандемии это делалось только очно, а теперь в данном формате надо будет только перерегистрироваться. Другое новшество касается расширения категорий граждан, ищущих работу. Если раньше в них попадала молодежь в возрасте от 18 до 20 лет, имеющая среднее профессиональное образование, то теперь возрастной ценз повышается до 25 лет. К тому же выпускник, устроенный на временную работу по направлению центра занятости, кроме зарплаты, получает финансовую помощь от него в течение 6 месяцев.

Такая забота, конечно, важна. Специалист, выучившийся на коммерческой основе, вправе сам пойти на работу, куда ему заблагорассудится. Но что касается бюджетников, тут складывается не вполне оправданная ситуация: сначала за счет бюджета специалиста готовят в учебном заведении, потом — тоже за казенный счет — его трудоустраивают и оказывают помощь, сказал Олег Николаев. Есть масса рабочих мест, нужных экономике республики, но туда они не хотят идти. Явно назрела необходимость уже в процессе учебы выпускников закреплять их по имеющимся вакансиям. Глава поручил начать такую работу в неотложном порядке.