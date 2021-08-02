Яму на Гражданском кольце временно засыпали щебнем

«А если рядом с этой ямой провалится дорожное покрытие?» — поделилась опасениями с редакцией читательница нашей газеты. На днях в Чебоксарах на дорожном «кольце» по улице Гражданской произошел провал грунта.

Первые неудобства на дороге автомобилисты и водители общественного транспорта ощутили еще в выходные — им приходилось осторожно объезжать зияющую яму на проезжей части, из-за этого возникали заторы. Одна легковушка и вовсе угодила передним правым колесом в образовавшийся провал. Вытаскивать застрявший автомобиль пришлось с помощью эвакуатора. В пресс-службе управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар рассказали, что асфальт провалился при проведении работ по горизонтальному направленному бурению. Судя по всему, при этом произошло вымывание грунта.

Устранить последствия коммунальщики планируют в ближайшее время, а пока яму на проезжей части засыпали щебнем.