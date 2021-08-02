Жатва перевалила за «экватор»

В Батыревском, Канашском и Яльчикском районах скошено и обмолочено более 90% площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

В целом по Чувашии на 16 августа в сельхозорганизациях и крупных фермерских хозяйствах скошено и обмолочено 227,1 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 75,1% к уборочной площади. Намолочено 463,7 тыс. тонн зерна при средней урожайности 20,4 центнера с гектара. Уборка картофеля ведется в семи муниципальных районах. Средняя урожайность клубней составляет 228,4 центнера с гектара против 220 центнеров в прошлом году. В десяти районах приступили к севу озимых зерновых культур.