День деревни жители Ягункино отметили открытием мемориала воинам-землякам

Памятник построили по инициативе уроженки деревни Ягункино Красночетайского района Риммы Прауловой, при поддержке администрации Хозанкинского сельского поселения, а также участии самих жителей, сделавших свой вклад в доброе дело. «Как же не откликнуться? Ведь война коснулась практически каждой семьи в деревне», — говорили на торжественном открытии мемориала сельчане, добавляя, что на войну из деревни Ягункино ушли 142 человека, 63 из них погибли на полях сражений. Их имена теперь увековечены на мемориальной доске «Вечная слава и вечная память жителям деревни Ягункино — воинам Великой Отечественной войны».

«Уверен, памятник станет местом всеобщей гордости и преклонения перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов, чьи мужество и героизм будут служить примером для будущих поколений», — сказал глава администрации Красночетайского района Иван Михопаров.