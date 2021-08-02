Заседание Кабмина: бесплатная юридическая помощь, исполнение бюджета, 10 млн на лизинг оборудования

На очередном заседании правительства республики под председательством Главы Чувашии Олега Николаева одобрен проект закона, в соответствии с которым планируется расширить перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.

В этот перечень предложено включить имеющих статус «детей войны», почетных доноров России и СССР. А также тех, кто подвергся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф. Бесплатные услуги данным категориям клиентов могут оказывать адвокаты, являющиеся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков представил отчет об исполнении республиканского бюджета за первую половину 2021 года. «У нас темп роста доходов в целом в консолидированный бюджет составил 18%, в республиканский — 16,7%. По всем составляющим у нас рост — как по собственным доходам, так и по межбюджетным трансфертам. Расходы по консолидированному бюджету выросли на 18%, по республиканскому — на 18,8%. При этом на социально-культурную сферу было направлено 26,7 млрд рублей, что на 13,9% больше, чем за тот же период прошлого года», — сообщил первый вице-премьер.

По итогам полугодия и консолидированный, и республиканский бюджеты исполнены с профицитом. Государственный долг Чувашии по сравнению с началом года снижен на 518,9 млн рублей и составил 8,4 млрд рублей. «Позитивные тенденции, которые складываются, нам надо сохранить до конца года, чтобы в следующем году использовать эти достижения как новые возможности. Мы как раз находимся на стадии формирования бюджета на следующий плановый период.

Говорят, что бюджет это только деньги, но на самом деле за этими деньгами стоит очень много мероприятий, которые направлены на изменения условий жизни людей», — прокомментировал отчет Олег Николаев.

На заседании принято постановление о распределении 82,4 млн рублей из республиканского бюджета на проведение проектно-изыскательских работ по возведению (реконструкции) 16 объектов капитального строительства. В их число включены объекты культуры, образования, спорта, социального обслуживания, экологии и объекты инфраструктуры, включая пусковые комплексы на групповом водоводе южных районов республики.

По словам и.о. министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимира Максимова, проектные работы планируется завершить до конца текущего года. Функции заказчика по инженерным изысканиям и проектированию будет осуществлять Республиканская служба единого заказчика. Олег Николаев призвал Минстрой ускориться по этому направлению работы.

«Деньги были предусмотрены в начале года, и только в августе их распределяем. Мы в прошлом году себе поставили задачу об опережающем проектировании. Это было правильно, поскольку все больше решений Президента страны позволяют нам максимально эффективно использовать эти проекты и привлекать дополнительные средства. Мы сами медленно действуем, поэтому у меня просьба — давайте немного активнее», — отметил руководитель региона.

Промышленные предприятия Чувашии смогут получить до 10 млн рублей из бюджета на первый взнос при покупке оборудования в лизинг. Кабмин утвердил соответствующие правила предоставления субсидий. В республиканском бюджете на возмещение части затрат на уплату аванса при заключении договора лизинга оборудования предусмотрено 17,3 млн рублей, из них 5 млн рублей — из республиканского бюджета, 12,3 млн рублей — из федерального.

По словам и.о. министра промышленности и энергетики Ольги Чилибиной, субсидия может выплачиваться в размере до 10 млн рублей, но не более 50 процентов от размера уплаты первого взноса. Условием предоставления субсидии является заключение договора лизинга с российскими лизинговыми организациями на не бывшее в употреблении оборудование текущего или предшествующего года выпуска.

Как отметил Глава Чувашии, при реализации этого проекта необходимо все действия синхронизировать с другими программами по развитию предпринимательства или сельского хозяйства, так как промышленные предприятия присутствуют во всех отраслях.