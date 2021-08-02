Благоустройство «Дубовой рощи» и территории возле ДК «Салют» завершится к середине сентября

В столице республики продолжается благоустройство общественных пространств в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Одна из таких «точек» — Дворец культуры «Салют» в юго-западном микрорайоне.

Территории для придания им более комфортного вида мэрия города сейчас, как известно, выбирает путем открытого голосования. Пространство у «Салюта» было определено по итогам такого опроса в 2019 году. По проекту общей стоимостью 89,4 млн рублей здесь предусмотрено обустройство сквера малыми архитектурными формами, включая озеленение, монтаж системы видеонаблюдения и наружное освещение. А самый впечатляющий объект — сооружение фонтана, пока единственного в этом плотном жилом массиве.

Подрядчик — ООО «АльянсГрупп» — вот уже год с лишним ведет здесь работы. Их ход на днях проинспектировал глава городской администрации Алексей Ладыков. В целом работают строители удовлетворительно, отметил он. Выполнено основание на двух детских площадках, установлено спортивное и детское игровое оборудование, проложены кабели освещения и видеонаблюдения. Выполняется подготовка оснований пешеходных зон под установку поребриков. Продвигается также сооружение фонтана, пока отгороженного от глаз людских забором. Оборудовано техническое помещение насосной фонтана, забетонирована его чаша.

Однако темп работ отстает от графика, констатировал Ладыков. По контракту благоустройство должно быть завершено к 10 августа, но это уже вряд ли получится. Сегодня на объекте занято только 18 человек и три единицы техники.

Другое пространство, выбранное горожанами для благоустройства, — лесной массив «Дубовая роща» в новоюжном микрорайоне. Издавна этот лесок пользуется у жителей спросом на отдых, особенно для прогулок с детьми — свежий воздух, ядреный запах дуба и хвои… А если еще проложить здесь красивые дорожки и обустроить детские площадки — совсем комфорт.

Комплексное благоустройство «Дубовой рощи» обойдется в 85,8 млн рублей. Территорию, расположенную по проспекту Ивана Яковлева, не ремонтировали 40 лет. Проект разработала команда архитекторов и дизайнеров из Казани. Предусмотрено обустройство сквера тротуарами и велодорожками, строительство функциональных зон, включая размещение малых архитектурных форм, системы видеонаблюдения.

Побывавший в роще Алексей Ладыков ознакомился с уже выполненными работами. На сегодня оборудована самая большая в республике площадка для выгула и тренировки собак, заложено бетонное основание для двух детских площадок, установлено детское игровое оборудование на трех площадках.

Примечательно, что оборудование на площадках изготовлено из натурального дерева, что делает его экологически чистым. Полным ходом идет бетонирование пешеходных дорожек, укладка брусчатки на уже забетонированных. Подрядная организация на объекте та же — ООО «АльянсГрупп». По контракту срок сдачи тот же — 10 августа, но он тоже не выдерживается.

Алексей Ладыков, конечно, выразил неудовлетворенность отставанием от графика на обоих объектах. Но, что называется, отчасти вошел и в их положение. В беседе с журналистами мэр назвал такие причины, как нехватка рабочих, внесение изменений в проект из-за удорожания материалов. Ввиду этого строители попросили о переносе сроков сдачи объектов на первую декаду сентября. «Судя по обстановке на площадках, с этим организация справится», — отметил Ладыков.