Лишенный прав водитель разбился на мотоцикле в Мариинско-Посадском районе

Авария, которой не должно было быть

В августе прошлого года 24-летний местный житель на мотоцикле «Хонда» был задержан экипажем ГИБДД за езду в нетрезвом состоянии. По результатам рассмотрения административного материала в суде мотоциклист был лишен прав управления сроком на полтора года и оштрафован.

Не дождавшись окончания санкций, молодой человек вновь «оседлал» своего «коня» и в ночь на 30 июля попал в ДТП на автодороге «Малое Камаево — Шоршелы — Кочено». Неподалеку от перекрестка он не справился с управлением, ушел на обочину встречной полосы дороги и слетел в кювет. Мотоцикл явно двигался с большой скоростью — предметы с него разбросало на сотню метров вокруг.

От полученных травм житель деревни Анаткасы скончался на месте происшествия. Тяжело пострадал юноша, которого в ту роковую ночь лишенный прав мотоциклист взял с собой в поездку. 17-летнего парня с сочетанной травмой доставили в больницу. Врачи пока воздерживаются от каких-либо прогнозов, но сообщают, что сумели вывести пострадавшего из комы. Они продолжают бороться за его жизнь.