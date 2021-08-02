Лишенный прав водитель разбился на мотоцикле в Мариинско-Посадском районе

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Мало того, что лишенный прав водитель сам сел за руль, вопреки запрету, но и взял с собой пассажира, за жизнь которого сейчас продолжают бороться врачи. Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Авария, которой не должно было быть

В августе прошлого года 24-летний местный житель на мотоцикле «Хонда» был задержан экипажем ГИБДД за езду в нетрезвом состоянии. По результатам рассмотрения административного материала в суде мотоциклист был лишен прав управления сроком на полтора года и оштрафован.
Не дождавшись окончания санкций, молодой человек вновь «оседлал» своего «коня» и в ночь на 30 июля попал в ДТП на автодороге «Малое Камаево — Шоршелы — Кочено». Неподалеку от перекрестка он не справился с управлением, ушел на обочину встречной полосы дороги и слетел в кювет. Мотоцикл явно двигался с большой скоростью — предметы с него разбросало на сотню метров вокруг.
От полученных травм житель деревни Анаткасы скончался на месте происшествия. Тяжело пострадал юноша, которого в ту роковую ночь лишенный прав мотоциклист взял с собой в поездку. 17-летнего парня с сочетанной травмой доставили в больницу. Врачи пока воздерживаются от каких-либо прогнозов, но сообщают, что сумели вывести пострадавшего из комы. Они продолжают бороться за его жизнь.

Опубликовано: 5 августа 2021 г.


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