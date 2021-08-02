Начинается реконструкция чебоксарского аэровокзала

«6 августа подрядная организация выходит на стройплощадку и начинает первый этап реализации проекта», сообщают в Инстаграме Международного аэропорта г. Чебоксары имени Андрияна Николаева. Напомним, положительное заключение проектной документации по реконструкции сектора внутренних воздушных линий аэровокзала было получено в мае этого года.

Пока будет идти подготовительный этап, пассажиров он не коснется, уточняют в аэропорту. Но в дальнейшем, по мере развертывания действий на стройплощадке, схема движения и обслуживания пассажиров будет изменена. В целом же работа аэропорта на время строительных работ приостановлена не будет.