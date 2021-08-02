Набережную в Мариинском Посаде благоустроят уже осенью

Будет не хуже, чем в Чебоксарах

По словам подрядчиков, в скором времени историческая часть Мариинского Посада по улицам Набережная и Ленинская, где сосредоточены культурные объекты и памятники, кардинально преобразится. Сейчас здесь работает тяжелая техника, прокладывают необходимые коммуникации, устанавливают опоры освещения, меняют плитку.

«По задумке, на набережной появятся четыре лестницы: для выхода на пляж и на причал. Планируем также организовать комфортные места для отдыха и хорошего времяпровождения. Так, например, смотровая площадка с видом на Волгу будет выполнена из лиственницы. Дерево в качестве материала также используем для тротуарных дорог. Для улицы мы уже заказали восемь различных видов плитки», — рассказал директор подрядной организации Александр Родионов.

Работы планируется выполнить в два этапа. На первом будут проведены земляные работы, уложена мостовая, тротуары и проложена электрика. По срокам строителям придется уложиться до первого октября. Затем надо будет выполнить работы по укреплению берега, провести реконструкцию сцены возле местного Дома культуры, а также выполнить благоустройство территорий, озеленение и установить скамейки. Этот этап продлится до первого ноября текущего года.

Среди тех, кто с нетерпением ждет окончания реконструкции набережной и местного Арбата — семья Ивановых, которая на лето приезжает с детьми из Москвы в старинный купеческий городок к близким родственникам, погостить. «Слышали от рабочих, что здесь планируют сделать велодорожки, вдоль пляжа будут располагаться кафе, а на набережной появятся гамаки. Будет здорово прогуляться по обновленным улочкам», — поделилась с корреспондентом «СЧ» мать двоих детей Ирина Иванова.

Как уже сообщала «СЧ», Мариинский Посад стал одним из победителей четвертого Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, итоги которого озвучил Минстрой России. На реализацию проекта «Веков связующая нить» выделено 69 млн рублей, из них 45 млн из федерального бюджета.

КСТАТИ

Проследить за ходом работ в Мариинском Посаде может любой желающий. Видеотрансляция реконструкции набережной в режиме реального времени ведется на сайте администрации Мариинско-Посадского района.