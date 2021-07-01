Зоопарк в Новочебоксарске приведут в порядок

Во вторник на территории Ельниковской рощи прошло совещание по поводу обновления зоопарка. В планах у администрации Новочебоксарска выполнить необходимые проектные работы в парке культуры и отдыха. По задумке, обустроенный зоопарк должен будет отвечать всем требованиям по содержанию животных. Также предполагается, что благоустроенный парк будет готов к приему посетителей вне зависимости от погоды и времени года. Как уже писала «СЧ», в зоопарке, где содержатся такие крупные животные, как зубр, медведь, олень и верблюд, часто нарушались требования к условиям их содержания.