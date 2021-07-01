Растут долги по взносам на капремонт

А люди тонут на «диких» пляжах.

Задолженность по взносам за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в республике к началу июля достигла 675 млн рублей. Неудовлетворительно также ведется заключение контрактов на ремонтные работы — около 60% их пока не имеют контрактов. Эти данные приводились на вчерашнем еженедельном правительственном совещании, которое провел первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков.

О ходе реализации краткосрочного плана на 2021-2023 годы республиканской программы капремонта домов докладывал Вячеслав Долгов, генеральный директор республиканского фонда капитального ремонта многоквартирных домов. На этот период запланирован ремонт 606 домов общей площадью более 2 млн квадратных метров, в которых проживает свыше 93 тыс. человек. В том числе на 2021 год намечено отремонтировать 210 домов. Общий объем финансирования на год составляет 1,2 млрд рублей. Работы уже ведутся с завершением к 30 августа. В трех домах ремонт уже завершен. В то же время аукционы по 99 домам не состоялись, они объявлены повторно. В числе причин отсутствия участников торгов глава фонда назвал подорожание строительных материалов. Не редкость и отказ от работ по уже заключенным договорам.

Все это, по словам Долгова, характерно и для других регионов, что может привести в итоге к невыполнению плана ремонта. Для предотвращения такого Минстрой России подготовил проект постановления, предоставляющего право региональным операторам увеличивать цены в договорах в связи с удорожанием материалов.

Уровень собираемости взносов за капремонт в минувшем первом полугодии составил 92,1%. Отмечается его снижение в основном по домам, которые формируют фонд ремонта на специальных счетах, где собираемость на уровне лишь 85%. Наименьший уровень сборов — в Комсомольском и Батыревском районах. Общая задолженность по республике на 1 июля составила 675 млн рублей — рост за два последние года почти на 75 млн рублей. На 153 млн поданы иски о взыскании.

Цифра 675 млн рублей достигла задолженность по взносам за капитальный ремонт многоквартирных домов

Взыскание долгов по взносам — одно из главных направлений работы фонда, напомнил вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов. В других регионах эта работа ведется в основном на аутсорсинге, пора и республике переходить на него, так как число специалистов фонда для этой работы мало. В ближайшее время Минстрой подготовит соответствующие предложения.

Михаил Ноздряков заострил внимание на том, что 60% работ по ремонту домов на сегодня «не законтрактовано». Тут, видимо, недостаточно ждать вышеназванного решения федерального правительства, надо предпринять действия и на местном уровне — варианты есть. Что касается высокой задолженности, надо провести анализ ее структуры, включая систему сбора взносов, сказал первый вице-премьер.

Жара сильней тянет людей к воде, одновременно обостряя безопасность пользования ею. На 19 июля этого года число погибших в водоемах в Чувашии составило 25 человек — на 5 больше, чем на эту же прошлогоднюю дату, констатировал председатель республиканского ГКЧС Олег Яковлев. Наибольшее число жертв пришлось на июнь — 18 человек. В печальных лидерах — Чебоксары, Ибресинский, Алатырский районы. Не удивительно также, что большая часть взрослых утопленников были нетрезвыми. Как и то, что гибли люди в основном в необорудованных для купания местах. Разъяснительная профилактика, конечно, активно ведется по всем каналам, проводятся рейды. Однако в полной мере это, как видно, не работает. Михаил Ноздряков обратил внимание на контроль за готовностью мест для купания.