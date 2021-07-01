Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ МАШКОВЦЕВ, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО:

«Мы рады, что в этом году уже восьмой по счету финал окружного конкурса «Успешная семья года — 2021» прошел на гостеприимной чувашской земле. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров считает очень важной поддержку многодетных семей и продвижение семейных ценностей в округе. Семья — это фундамент общества и основа личностного развития каждого человека. Именно в семье закладываются основы поведения, оценок, личных качеств. Значение домашнего очага и роль родителей, которые передают свой опыт и взгляды детям, — огромно и неоспоримо».

Опубликовано: 15 июля 2021 г.


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