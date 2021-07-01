Подрядчики рвутся к нацпроектам

А потом теряются и бюджетные деньги, и спортивный инвентарь…

Государство вкладывает немалые деньги в реализацию целевых программ, направленных на социальное и экономическое развитие. К примеру, в прошлом году нашей республикой освоено в этой сфере почти 70 миллиардов рублей.

Услуги оплатили субсидией из «Чистой воды»

Между тем по результатам прокурорских проверок нарушения при реализации государственных и муниципальных программ, национальных проектов допускаются на всех стадиях бюджетного процесса, при осуществлении закупочных процедур и исполнения контрактов.

К примеру, в ходе совместной проверки прокуратуры Урмарского района и контрольно-счетного органа муниципального образования установлен факт подделки актов о выполненных работах и справок об их стоимости по капитальному ремонту Дома культуры, в результате чего в отношении руководителя подрядной организации ООО «Гарант» было возбуждено уголовное дело. А прокуратура Порецкого района возбудила административное дело в отношении главы Порецкого сельского поселения по факту оплаты услуг строительного контроля в сумме, превышающей 170 тысяч рублей.

Дело в том, что оплата произошла за счет субсидии, предоставленной из республиканского бюджета на реализацию регионального проекта «Чистая вода». А это — нарушение условий предоставления целевых денежных средств. Виновное должностное лицо оштрафовано на 20 тысяч рублей.

Тренажеры «поехали» в коммерцию

По материалам прокурорской проверки под уголовную статью попал и глава Персирланского сельского поселения Ядринского района. Повод — внесение недостоверных сведений в акты приемки выполненных работ на сумму 100 тысяч рублей по заключенному договору на благоустройство спортивной площадки в деревне Нагорное, которые фактически подрядчиком не выполнялись. На реализацию проектов развития общественной инфраструктуры получила бюджетные средства и администрация Большеалгашинского сельского поселения Шумерлинского района. Но, увы, не все подрядчики выполнили работы на совесть. Директор ООО «СтройСервис», отвечавший за строительство площадок с ограждениями под мусорные контейнеры, представил в администрацию акт, содержащий недостоверные сведения о выполнении работ. Своими действиями он причинил поселению ущерб на сумму более 145 тысяч рублей. По этому факту также возбуждено и расследуется уголовное дело.

В ходе проверки в спортивной школе олимпийского резерва № 10 по самбо и дзюдо Минспорта Чувашии выявлен факт «неурегулирования конфликта интересов» заместителем директора учреждения — спортшкола заключила договор о сотрудничестве с возглавляемым им же фондом «Профессиональный клуб самбо «Четра». На основании этого документа без согласования с Минспорта, Минюстом и Минэкономразвития республики из школы были вывезены приобретенные в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» тренажеры и спортивный инвентарь для ведения тренировок по самбо на общую сумму более 988 тысяч рублей, которые затем использовались фондом в коммерческой деятельности. После того, как прокуратура внесла представление в Минспорта, вывезенное оборудование вернули в спортшколу, а виновные лица были уволены.

40-летний индивидуальный предприниматель из Чебоксар тоже вольно обошелся со спортивным инвентарем. Как сообщают в СУ СКР по Чувашии, в августе 2019 года по результатам аукциона с ним был заключен договор на поставку инвентаря для спортивной школы олимпийского резерва № 2 Минспорта Чувашии. В ходе исполнения контракта (сумма его составила более 16 миллионов рублей) предприниматель часть инвентаря недопоставил, а часть заменил на более дешевые аналоги — например, закупил лыжи более низкого качества, нежели было заявлено на аукционе, разница в цене при этом составила 94 тысячи рублей. В общей же сложности спортшколе был причинен ущерб на сумму свыше 617 тысяч рублей. Дело направлено в суд.

Между тем, полагает прокурор Чувашии Андрей Фомин, пока еще недостаточно эффективной остается работа органов муниципального финансового контроля и правоохранительных ведомств по пресечению незаконных действий при реализации нацпроектов. На заседании координационного совещания правоохранительных органов он почеркнул, что необходимо усилить совместную работу по обеспечению законности расходования бюджетных средств, а при выявлении незаконных действий особое внимание уделять возмещению причиненного ущерба.