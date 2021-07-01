Строили дорогу — нашли пещеру

При прокладке трассы «Москва — Казань» обнаружены 23 памятника археологии.

Строительство скоростной трассы «Москва — Казань» оказалось не только крупным транспортным проектом — оно позволило совершить немало археологических открытий. Об этом «Российской газете» рассказала научный сотрудник института археологии РАН, начальник волжской экспедиции Ольга Зеленцова.

«В ходе работ и археологических разведок на трассе «Москва — Казань» мы обнаружили 23 памятника археологии, — сообщила она. — По шесть-семь памятников есть практически на каждом этапе строительства, от эпохи камня до позднего средневековья и нового времени. За Окой на трассе «Москва — Казань» нашли памятники эпохи камня и бронзы, в Чувашии и Нижегородской области — эпохи бронзы. Эти работы очень важны. Мы должны обследовать всю трассу и сохранить наше культурное наследие».

По закону, при проведении строительных работ территория должна быть проверена на наличие археологических памятников. Пока специалисты не дадут заключение, что под возводимым сооружением нет никаких археологических ценностей, закатывать землю в бетон запрещено. Так было, например, при строительстве трассы М-11 — в Ленинградской области под Тосно был найден масштабный археологический памятник. Для его полноценного вскрытия потребовалось много времени, из-за чего госкомпания «Автодор» перенесла срок завершения строительства двух участков трассы. А при строительстве трассы «Таврида» самой крупной находкой стала огромная карстовая пещера «Таврида» — обнаружили ее летом 2018 года рядом с поселком Зуя. Палеонтологи называют обнаружение этой пещеры одной из величайших удач XXI века.