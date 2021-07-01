Строили дорогу — нашли пещеру

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

При прокладке трассы «Москва — Казань» обнаружены 23 памятника археологии.

Строительство скоростной трассы «Москва — Казань» оказалось не только крупным транспортным проектом — оно позволило совершить немало археологических открытий. Об этом «Российской газете» рассказала научный сотрудник института археологии РАН, начальник волжской экспедиции Ольга Зеленцова.

«В ходе работ и археологических разведок на трассе «Москва — Казань» мы обнаружили 23 памятника археологии, — сообщила она. — По шесть-семь памятников есть практически на каждом этапе строительства, от эпохи камня до позднего средневековья и нового времени. За Окой на трассе «Москва — Казань» нашли памятники эпохи камня и бронзы, в Чувашии и Нижегородской области — эпохи бронзы. Эти работы очень важны. Мы должны обследовать всю трассу и сохранить наше культурное наследие».

По закону, при проведении строительных работ территория должна быть проверена на наличие археологических памятников. Пока специалисты не дадут заключение, что под возводимым сооружением нет никаких археологических ценностей, закатывать землю в бетон запрещено. Так было, например, при строительстве трассы М-11 — в Ленинградской области под Тосно был найден масштабный археологический памятник. Для его полноценного вскрытия потребовалось много времени, из-за чего госкомпания «Автодор» перенесла срок завершения строительства двух участков трассы. А при строительстве трассы «Таврида» самой крупной находкой стала огромная карстовая пещера «Таврида» — обнаружили ее летом 2018 года рядом с поселком Зуя. Палеонтологи называют обнаружение этой пещеры одной из величайших удач XXI века.

Опубликовано: 8 июля 2021 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов
От скаутов к пионерам: как в Чувашии появились первые детские организации
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
ТАСС: Олег Николаев пока не делал заявления об участии в выборах Главы республики
Новое правительство Чувашии "помолодело". Средний возраст - 50,2 года
Парад в честь Дня Победы пройдет на площади Республики
Строители из Чувашии восстанавливали Ленинакан после землетрясения 1988 года

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.