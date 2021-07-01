В Чувашии — открытый бюджет

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чувашская Республика входит в лидирующую группу из 11 регионов, набравших 27 баллов из 27 возможных и разделивших между собой первое место по уровню открытости бюджетных данных. Эти данные опубликованы на сайте Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации (НИФИ).

Показатели данного мониторинга определялись по таким разделам, как «Первоначально утвержденный бюджет» и «Публичные сведения о деятельности государственных учреждений». Следует отметить, что республика по итогам двух последних лет занимает первое место по уровню открытости бюджетных данных среди регионов страны.

Опубликовано: 5 июля 2021 г.


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