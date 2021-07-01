В Чувашии — открытый бюджет

Чувашская Республика входит в лидирующую группу из 11 регионов, набравших 27 баллов из 27 возможных и разделивших между собой первое место по уровню открытости бюджетных данных. Эти данные опубликованы на сайте Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации (НИФИ).

Показатели данного мониторинга определялись по таким разделам, как «Первоначально утвержденный бюджет» и «Публичные сведения о деятельности государственных учреждений». Следует отметить, что республика по итогам двух последних лет занимает первое место по уровню открытости бюджетных данных среди регионов страны.