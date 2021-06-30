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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ
Глава Чувашии

«Принято решение с 1 июля вернуться к некоторым ограничениям. В частности, ограничивается время работы объектов общественного питания в ночное время с 1 до 6 часов, за исключением обслуживания на вынос и работы объектов придорожного сервиса. В Чувашии будут созданы зоны, свободные от COVID-19 в кафе и ресторанах при наличии у всех работников и посетителей сертификата о прививке или отрицательного ПЦР-теста. Если действует это условие, то заведение может ставить столы ближе, чем на 1,5 метра, разрешается сидеть за одним столом компаниям из более чем 4-х человек, заполнять зал более чем на 75%, проводить банкеты и работать в ночное время. Решение принято при участии самих представителей сферы общепита, которые понимают важность обеспечения мер по профилактике распространения ковида».

Опубликовано: 1 июля 2021 г.


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