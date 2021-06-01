Ограничения на работу общепита не коснутся зон, свободных от COVID-19

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Подать Декларацию об объекте общественного питания, являющегося свободной от COVID-19 зоной, можно будет на сайте Минэкономразвития Чувашии.

Главное условие: вход в заведение допускается при наличии у всех работников и посетителей этих объектов документа, подтверждающего проведение профилактической прививки от COVID-19 или отрицательного ПЦР — теста.

На такие объекты не распространяются ограничения в части размещения столов на расстоянии 1,5 метра, размещения за одним столом не более 4 человек, заполняемости не более 75%, недопущения банкетного обслуживания, работы в ночное время.

Опубликовано: 30 июня 2021 г.


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