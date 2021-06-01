«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучшие УК и ТСЖ в Марий Эл и Чувашии

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» проводит традиционную акцию для своих клиентов — «Лучшая УК»/«Лучшее ТСЖ». Организации, добросовестно выполняющие свои обязанности как в отношении жильцов, так и в отношении энергокомпании, получат подарки от энергетиков.

Акция будет проходить с июня по сентябрь 2021 года включительно. Участие в ней могут принять УК и ТСЖ Йошкар-Олы, Чебоксар и Новочебоксарска, имеющие действующие договоры с «Т Плюс» на поставку энергоресурсов.

Специальная комиссия, в состав которой входят представители филиала, будет оценивать участников акции по нескольким критериям. В их числе: своевременная передача показаний приборов учета, регулярное внесение оплаты на предоставляемые услуги, отсутствие задолженности и судебных споров с энергокомпанией, и другие.

Управляющая компания и товарищество собственников жилья, набравшие в своей категории наибольшее количество баллов по итогам оценки, будут признаны лучшими. Победителей отметят сертификатами на благоустройство придомовых территории: установку скамеек, спортивных снарядов, детских качелей и т.п.

Подробности акции – на сайте компании https://chuvashia.esplus.ru.

Акция не является публичным конкурсом в смысле гл. 57 Гражданского кодекса РФ и не является лотереей в смысле Федерального закона РФ от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях». Организатор акции – АО «ЭнергосбыТ Плюс». Период проведения: 01.06.2021 – 30.09.2021.

Филиал Марий Эл и Чувашии АО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом ПАО «Т Плюс» по начислению и сбору денежных средств.