29 июня в 11.00 — прямой эфир по вопросам вакцинации

«СЧ» и администрация г. Чебоксары @pressa_gcheb при поддержке Минздрава Чувашии @minzdrav21 29 июня в 11.00 проводят прямой эфир по вопросам вакцинации от COVID-19. Газета собирает вопросы от читателей в своих пабликах и на сайте издания. Смотрите в эфире Инстаграм и на YouTube-канале sov.chuvashia
Опубликовано: 28 июня 2021 г.
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