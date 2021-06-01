29 июня в 11.00 — прямой эфир по вопросам вакцинации

«СЧ» и администрация г. Чебоксары @pressa_gcheb при поддержке Минздрава Чувашии @minzdrav21 29 июня в 11.00 проводят прямой эфир по вопросам вакцинации от COVID-19. Газета собирает вопросы от читателей в своих пабликах и на сайте издания. Смотрите в эфире Инстаграм и на YouTube-канале sov.chuvashia