22 июня – День памяти и скорби

22 июня Чувашия вместе со всей Россией вспомнит одну из печальных дат в истории нашей страны

80 лет назад в этот день фашистская Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, которая стала самой продолжительной и кровопролитной битвой против агрессии немецко-фашистских захватчиков.

Гитлеровцы собирались насильно переселить и уничтожить большую часть советского народа, воплотив свои замыслы в плане «Ост». На оккупированных территориях нацисты и их приспешники развязали геноцид против мирного населения. Миллионы людей были казнены, погибли от голода, истощения и болезней. Всего на оккупированной территории оказались более 84,8 млн. человек, свыше 13,5 млн. были уничтожены.

Память о стойкости и мужестве людей, которые отдали свое здоровье и жизнь за освобождение Родины от фашистского ига, должна остаться навечно в сердцах и душах нынешнего и будущих поколений. Именно для этой цели был создан проект «Без срока давности».

Отметим, что Всероссийский общественно-научный проект был инициирован Поисковым движением России в 2018 году для сохранения исторической памяти о жертвах преступлений нацистов среди советского мирного населения. Также его участники, собирая и анализируя исторические данные, стремятся установить и подробно осветить обстоятельства выявленных преступлений нацистов и их пособников.

Среди направлений работы проекта — изучение архивных документов, проведение поисковых работ, а также просветительских акций и научных конференций. В числе последних проектов активистов — петиция о признании геноцида советского народа, совершенного нацистами в 1941-1945 гг. Подписать петицию можно на сайте change.org.

Подробнее о направлениях работы проекта можно узнать на сайте безсрокадавности.рф.

Напомним, что в Чувашии 22 июня состоятся мероприятия, посвящённые памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В Чувашском национальном музее откроется тематическая выставка, состоится мотопробег по маршруту «Парк Победы, г. Чебоксары – с. Байгулово, Козловский район – г. Чебоксары Красная площадь», в рамках которого состоится митинг-реквием на месте строительства мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Вечер памяти «Помни. Знай. Не забывай» пройдет на Красной площади в Чебоксарах.