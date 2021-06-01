Акатуй в Иркутске праздновали пять дней

Очень необычно Акатуй нынче прошел в Иркутской области. «В связи с ограничениями массовых мероприятий его пришлось проводить пять дней, без зрителей, малыми группами и по разным программам. Тем не менее праздник удался и люди остались довольны», — рассказала по телефону руководитель региональной Чувашской национально-культурной автономии «Юлташ» Вероника Тимофеева.

Областной праздник плуга и земли иркутские соплеменники нынче проводили в Зиминском районе, мероприятия в основном прошли в Этнокультурном центре болгаро-чувашской культуры поселка Успенский-3. Изюминкой нынешнего Акатуя, по словам Вероники Васильевны, стали так называемые «Живые уроки» разной тематики. Так, собравшиеся на уроки чувашского языка вспоминали известные обороты родной речи: ведь в Куçтуйе (так на чувашском когда-то назывался Успенский-3) общепризнанным языком общения давно уже стал великий и могучий, а родной чувашский начинает забывать уже и старшее поколение. Вдоволь наговорившись на родном языке, в перерывах все с удовольствием шли на курс «Чаваш ташши ташла».

В селе Масляногорск на ура прошел мастер-класс по чувашской вышивке «Полотенце Акатуя». Собравшиеся на урок сельчане не только изучали технику этого вида декоративно-прикладного искусства, но и вышили элементы для будущего обрядового полотенца. Кстати, занятия многих «Живых уроков» проводили известные в области специалисты в сфере чувашской народной художественной культуры Надежда Васильевна Фидикова и Татьяна Петровна Прокопчук.

Подрастающее же поколение отвело душу 12 июня, в спортивной части Акатуя. В программу состязаний теперь уже традиционно для иркутского праздника плуга и земли были включены национальные чувашские игры «Шакки-шакла», «Чулла», «Чушкӑлла», «Тупӑлла» (Лапталла). Как утверждает Тимофеева, эти игры — фишка их национально-культурной автономии.