В Госсовете Чувашии обсудили смену часового пояса

В обсуждении участвовали руководители сельхозпредприятий и организаций республики и общественники. Мнения традиционно разделились: многих не устраивает ранний закат в летнее время, другие хорошо помнят, сколько неудобств доставлял поздний восход зимой при постоянно летнем времени.
По итогам обсуждения Кабмину рекомендовано провести социологическое исследование, после чего предстоит принять решение о необходимости разработки проекта федерального закона, которые предусматривает переход на сезонное время, или переводе Чувашии в другой часовой пояс.
Один Ответ
Всё проплачено. Онкоцентры пустуют. Энергосбыт терпит убытки из-за светлого зимнего утра и прохладного тихого летнего вечера, когда можно уснуть с открытой форточкой и без кондиционера.
Чтоб нанести максимальный урон численности населения и здоровью нации, время переведут на летнее зимой. Скорее всего 22 декабря — в день энергетика, как в Волгограде. Чтоб сделать подарок Энергосбыту, погрузив трудящихся в перманентную ночь на всю зиму переводом часов вперёд.
Всё проплачено. Владельцы торговых центров и супермаркетов уже дали взятки. Им нужно постоянное опережение поясного времени и светлый поздний вечер, чтоб люди спали на час меньше и на час дольше шлялись по их торговым точкам, чаще болели и скорее умирали.
Похоронные агенства тоже за летнее время. Ведь после каждого перевода часов вмерёд, в их агенства устраивалась очередь. Смотрите статистику с 1981 по 2011 и страшные 2012, 2013 и 2014 годы.