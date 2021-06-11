В Госсовете Чувашии обсудили смену часового пояса

В обсуждении участвовали руководители сельхозпредприятий и организаций республики и общественники. Мнения традиционно разделились: многих не устраивает ранний закат в летнее время, другие хорошо помнят, сколько неудобств доставлял поздний восход зимой при постоянно летнем времени.

По итогам обсуждения Кабмину рекомендовано провести социологическое исследование, после чего предстоит принять решение о необходимости разработки проекта федерального закона, которые предусматривает переход на сезонное время, или переводе Чувашии в другой часовой пояс.