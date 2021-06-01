В Чебоксарском районе заложили Аллею памяти

По инициативе депутата-коммуниста Большекатрасьского сельского поселения Владимира Милидонова жители деревни Сархорн провели субботник по посадке деревьев.

На субботник, посвященный трудовому подвигу чувашского народа при строительстве Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода в 1941-1942 годах, вышли и стар и млад. Сельчане посадили 250 саженцев кедра, около 100 каштанов и 50 дубов. Саженцами всех обеспечил местный житель Александр Шувалов.

В тот же день коммунистами Большекатрасьского первичного отделения была создана пионерская организация. Прямо на Аллее памяти в нее были приняты несколько школьников. Галстуки им повязали старшие товарищи. Юные пионеры дали клятву любить свою Родину, хорошо учиться, быть активными гражданами своего Отечества.

Сергей Петров