Дружба народов Чувашии — пример для регионов России

Круглый стол посвятили миру и добрососедству

«Сохранить и укрепить межнациональный мир и согласие в регионах, а значит и в целом в России — это важная задача. Такая же, как и стратегическая задача обороноспособности, национальной безопасности государства». Таков был основной посыл состоявшейся в Доме дружбы народов Чувашии встречи делегации Комитета по делам национальностей Госдумы страны с представителями властных структур и руководителями национально-культурных объединений республики.

Важна атмосфера уважительных отношений

Возглавлял делегацию председатель Комитета по делам национальностей Валерий Газзаев. Как уже сообщала наша газета, прославленный футболист и тренер высоко оценил ведущуюся в республике работу по сохранению и развитию гражданского мира: «В Чувашии отмечается один из самых высоких показателей благополучия межнациональных отношений». По словам Валерия Георгиевича, более 90% жителей региона оценивают национальные отношения в республике как положительные.

Как достигается такой успех? По словам руководителя Минкультуры Светланы Каликовой, деятельность ведомства осуществляется в соответствии со Стратегией государственной национальной политики России, утверждена и своя подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики». В тесном сотрудничестве с национально-культурными объединениями (их в республике 36, они представляют 20 национальностей) работает Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям, созданный при министерстве. При содействии правительства региона проводятся национальные праздники, различные конкурсы, фестивали костюмов, национальных кухонь, выставки изделий народных промыслов и ремесел.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики: — Чувашии издревле свойственны межнациональный мир и согласие, и национальная политика здесь носит системный и взвешенный характер. Мы нацелены на то, чтобы каждому жителю Чувашии, вне зависимости от его национальности и вероисповедания, было комфортно жить и развиваться в республике.

Более того, этнические праздники в республике давно переросли свои локальные рамки и стали праздниками общенационального единения. Например, такие, как всечувашский праздник «Акатуй», татарский «Сабантуй», фестивали мордовского народного творчества «Арта» и русского народного творчества «Звучи, российская глубинка!», весенний праздник персоязычных и ряда тюркоязычных народов «Навруз» и другие. Уже стал брендовым Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». Все это способствует созданию атмосферы уважительных, равноправных взаимоотношений проживающих у нас народов. «Мероприятия, которые собирают людей разных этносов, разных вероисповеданий, являются крепкой нитью, скрепляющей братство и единство. Это ценилось во все времена», — были единодушны участники форума.

Дух добрососедства требует заботы

Свою достойную лепту в укрепление межнациональной дружбы вносят республиканские средства массовой информации. По словам заместителя руководителя Минцифры Юлии Стройковой, о традициях добрососедства между народами республики рассказывают 42 средства массовой информации, среди которых республиканские, городские и районные газеты, литертурно-художественный и детский журналы, один телеканал и два радиоканала. Они знакомят читателей с деятельностью национально-культурных объединений, рассказывают об известных и авторитетных людях разных национальностей на русском, чувашском и татарском (одна газета) языках: «Тема гармонизации межнациональных отношений для СМИ входит в государственное задание». Так, в прошедшем году, по данным Минцифры, увидели свет, вышли в эфир более тысячи материалов о народах Чувашии, об их традициях, культуре, быте. О дружбе, толерантных отношениях рассказывают ролики электронных СМИ, созданные совместно с диаспорами: «Мы живем в Чувашии», «Чувашия — наш общий дом», «Давайте дружить домами».

ВАЛЕРИЙ ГАЗЗАЕВ,

председатель Комитета по делам национальностей Госдумы России: — Наметить успехи и совершенствовать перспективы национальной политики РФ на региональном уровне — это наша общая и стратегическая задача на долгосрочный период. Именно щедрость этнической палитры позволила вашему региону приобрести бесценный опыт мирного взаимодействия, возрождения интереса, особенно у молодежи, к родному языку и национальной культуре. Это хороший пример для регионов страны. Опыт Чувашии должен быть изучен и использован в субъектах РФ.

Дух добрососедства и мирного совместного бытия всегда требует заботы и поддержки, продолжил тему депутат Госдумы, председатель Ассамблеи народов Чувашии Леонид Черкесов, поведавший о работе молодежного крыла ассамблеи (его составляют студенты республиканских вузов). Так, в непростой ситуации пандемии в прошлом году волонтеры Чечено-ингушского культурного центра «Вайнах», используя свой транспорт, организовали доставку продуктовых наборов для пожилых жителей Чувашии. При этом наборы активисты центра формировали на собственные средства. Кстати, ими же была оказана серьезная поддержка и медицинским учреждениям. Например, помогали участковым врачам добираться до больных. А в канун Нового года праздничными наборами (из свежих фруктов, выпечки, чая, сладостей) волонтеры порадовали медиков дежурных больниц. Пример, говорящий сам за себя: «Ведь именно взаимовыручка, поддержка объединяют людей разных этносов в единое братство».

Впрочем, о реализации государственной национальной политики в Чувашской Республике 28 мая шла речь в разных аудиториях. И в Национальной библиотеке на встрече с активистами Чувашского национального конгресса, и с Главой республики Олегом Николаевым. Затронута была и тема сохранения и развития чувашского языка. Говоря о том, что Чувашия показывает хороший пример отношения жителей и особенно молодежи к сохранению родного языка и этнокультурных традиций народов республики, Валерий Газзаев заметил, что до конца июня Государственная Дума планирует принять в третьем чтении изменения в Закон о языках народов России. Ключевая задача документа — создать условия для сохранения и развития языков.

Отметив, что республика, находящаяся на стыке двух культур — европейской и азиатской, является образцом взаимопонимания, согласия и гражданского мира, Валерий Газзаев подчеркнул, что ценности межнационального согласия необходимо постоянно поддерживать. Жизнь идет вперед, появляются новые вызовы, новые риски и новые угрозы. И это требует самого пристального внимания и кропотливой, ежедневной работы.