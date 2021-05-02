Предпринимательница из Канаша обвиняется в использовании контрафактных программ

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения авторских прав в крупном размере.

С июня 2008 года до момента изъятия контрафакта сотрудниками полиции в феврале 2020-го бизнес-леди использовала нелицензионные бухгалтерские компьютерные программы. В результате их законному правообладателю был причинен ущерб свыше 500 тысяч рублей.

Противоправная деятельность пресечена при оперативном взаимодействии следователей СУ СКР по Чувашии и сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по г. Канашу. В ходе следствия обвиняемая возместила ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.