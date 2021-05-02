Предъявлено обвинение жителю Шумерли, который выстрелил из ружья в знакомого

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По версии следствия, августовской ночью прошлого года нетрезвый 65-летний мужчина, находясь у себя дома, в ходе ссоры с 50-летним знакомым, выстрелил ему в ногу из охотничьего ружья модели «Сайга-12». От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия через короткий промежуток времени. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник завернул тело погибшего в ковер и вывез на личной машине в лесной массив. Там его позже случайно обнаружила местная жительница.
Злоумышленник был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Опубликовано: 25 мая 2021 г.


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