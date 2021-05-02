ВЛАДИМИР ПУТИН

Президент России

«Мы совсем недавно отметили 9 Мая, но всегда говорим о том, что после 9 Мая мы не должны терять этот вектор — внимание к проблеме подобного рода, к ветеранам. Мы скоро будем вспоминать и другую дату — 22 июня, трагический день, когда нацисты вероломно вторглись на нашу землю. В этом году исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Она унесла многие миллионы жизней, почти у каждой нашей семьи есть свои утраты, свои герои. И такое личное отношение людей во многом определяет то, как искренне, свято берегут в России память о войне и ее участниках. И закономерно, что в числе поправок в обновленную Конституцию, получивших самую большую народную поддержку, вошло положение, посвященное именно сохранению памяти защитников Отечества, сбережению исторической правды».

(Из выступления на заседании Российского организационного комитета «Победа»)