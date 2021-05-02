«РЖД» анонсировал туры выходного дня «Яркие выходные в Приволжье»

«То, что происходит сегодня, это не просто подписание документов — это реальная работа, за которой стоят реальные туроператоры и реальные туристы, которым нравится путешествовать по России», — так генеральный директор ООО «РЖД Тур» Олег Каверин прокомментировал состоявшееся 17 мая в Доме правительства Чувашии подписание соглашения о сотрудничестве в сфере развития железнодорожного транспорта. В церемонии также приняли участие вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов, председатель правления ФРОС «Регион ПР» Геннадий Шаталов и заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Ольга Чепрасова.

Основная цель сотрудничества — развитие туристического потенциала Чувашии с использованием возможностей железнодорожного транспорта, организация уникальных железнодорожных туров и увеличение туристического потока, сообщает Минэкономразвития Чувашии.

По инициативе и при поддержке правительства Чувашии в партнерстве с региональными туроператорами в рамках межрегионального комплексного железнодорожно-туристического проекта «Яркие выходные в Приволжье» холдинг «РЖД» начнет реализацию туров выходного дня. Они будут включать в себя программы внутреннего туризма по различным направлениям отдыха: культурно-познавательному, национальному, гастрономическому, развлекательному. Участие в таких железнодорожных турах позволит гостям Чувашии познакомиться с национальным колоритом республики, ее уникальной кухней и самобытной культурой.

Кстати, Чувашия включилась в федеральную государственную программу субсидирования поездок по России. В настоящее время семь коллективных средств размещения работают по программе кешбек — 20% возврата от стоимости проживания в гостиницах или санаториях. По данным коллективных средств размещения, 10-15% гостей оплатили проживание в гостиницах и санаториях по программе кешбек.

«Разнообразные туристско-рекреационные ресурсы Чувашии позволяют развивать более десяти видов туризма. Отдельные виды туризма хорошо встраиваются в программы, которые проектируют «РЖД Тур» и его партнеры», — отметил Дмитрий Краснов.

Справка «СЧ» Комплексный железнодорожный туристический проект «Яркие выходные в Приволжье» реализуется холдингом «РЖД» с 2020 года при поддержке региональных органов власти Самарской, Пензенской, Саратовской, Ульяновской, Кировской областей, Удмуртской Республики, Республики Мордовия, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Чувашской Республики, ФРОС region PR и Всероссийской премии «Маршрут года».

Фото Олега Мальцева из архива редакции

В Чувашии рады гостям в любое время, а прибывать в республику они могут не только железнодорожным транспортом.