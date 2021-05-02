В Управлении Росгвардии по Чувашии сменилось руководство

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава Чувашии Олег Николаев провел встречу с новым начальником Управления Росгвардии по Чувашии Дмитрием Расчетовым.
Руководитель республики поздравил его с назначением, пожелал успехов в службе. «В Чувашии сложилась благоприятная и стабильная общественно-политическая обстановка, — отметил Олег Николаев. — Плотное взаимодействие органов исполнительной власти и правоохранительных структур по вопросам безопасности позволяет оперативно и четко противостоять вызовам времени».
«Дмитрий Расчетов обладает большим опытом работы в правоохранительных органах», — сообщил представлявший нового руководителя заместитель командующего Приволжским округом войск Национальной гвардии РФ по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Павел Дегтярев. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, Дмитрий Расчетов, в свою очередь, выразил готовность к дальнейшему тесному сотрудничеству с органами исполнительной власти Чувашии для сохранения стабильности в республике.
Напомним, прежний начальник Управления Росгвардии по Чувашии Алексей Ежеев в конце января этого года назначен руководителем Росгвардии в Удмуртии.

Досье «СЧ»

Дмитрий Николаевич Расчетов родился 17 февраля 1975 года. Службу в органах внутренних дел начал в 2000-м году в должности милиционера группы милиции отдела вневедомственной охраны в Республике Алтай. В 2007 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России. С 2000 по 2014 гг. проходил службу на различных должностях в отделе вневедомственной охраны МВД по Республике Алтай. В 2014 году возглавил отдел вневедомственной охраны МВД по Республике Алтай. С октября 2016 года возглавлял территориальное управление Росгвардии в Республике Алтай. Указом Президента России от 12 апреля 2021 года назначен на должность начальника Управления Росгвардии по Чувашской Республике.

Опубликовано: 19 мая 2021 г.


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