Трагедия в Казани стала общей для всех жителей России

Глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской школе выразил Президент страны Владимир Путин. Он поручил правительству обеспечить медицинскую и психологическую помощь раненым и пострадавшим, оказать содействие родственникам погибших. Отдельное поручение было дано директору Росгвардии — проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте и находиться на руках у населения. Слова соболезнования адресовал казанцам и полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров. «В результате бесчеловечной и жестокой акции погибли дети и взрослые, многие ранены. Потрясенная этим злодеянием, сегодня вместе с вами скорбит вся страна, — написал он. — Наш общий долг — помочь всем, кто нуждается в помощи, поддержать родителей и учеников. Таких трагедий быть не должно».

12 мая в Татарстане прошел день траура по погибшим в результате стрельбы. К нему присоединилась вся Россия.

Цветы, игрушки и свечи

Жители Чебоксар почтили память погибших в казанской школе.

На площади Республики к временному мемориалу приходили неравнодушные чебоксарцы, они приносили цветы и мягкие игрушки, зажигали свечи в память о тех, кто погиб в страшной трагедии, которая произошла в школе № 175 города Казани.

К временному мемориалу подходили родители с детьми, женщины, бабушки, и каждый, останавливаясь здесь, словно замирал на мгновение, глядя на надпись «Скорбим… Казань». А кто-то, сделав фото, рассказывал в соцсетях о месте памяти, куда можно прийти в Чебоксарах. Многие стоящие перед мемориалом со свечами не могли сдержать слез — так потрясла их трагедия, в которой погибли дети, учителя.

Возложили цветы и почтили память погибших Глава Чувашии Олег Николаев, вице-премьер Алла Салаева, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, глава городской администрации Алексей Ладыков и многие другие.

Маленький памятник детской жизни

Белые гвоздики легли вчера и к памятнику Гале Керзиной, установленному неподалеку от Красной площади Чебоксар.

О судьбе девчушки, которая в 1941 году приехала вместе с мамой из Москвы в Чувашию, чтобы спастись от бомбежек и погибла от упавшего на город немецкого снаряда, «СЧ» рассказала в материале «Война — это когда погибают дети». Опубликован он был в 2016 году. Год спустя благодаря руководителю поискового отряда «Веда» Павлу Просукову в Чебоксарах появился памятник Галюше. Камень с мемориальной плитой маленький, как жизнь самой Гали — погибшей от бомбежки девочке было всего три года. Именно к этому памятнику в марте 2018 года журналисты Чебоксар принесли цветы и свечи в память о детях, ставших жертвами страшного пожара в торговом центре Кемерово. Так маленький памятник девочке Гале стал местом скорби по всем безвременно ушедшим из жизни детям: и тем, кто попал в жестокие жернова войны, и тем, кто погиб в мирное время — из-за халатности взрослых или от рук негодяя, с оружием ворвавшемся в школьные классы…

Фото Максима Васильева

Жители Чувашии разделяют боль утраты и скорбят вместе с жителями Казани.