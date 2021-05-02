Доходы бюджета выросли на 24%

Доходы республиканского бюджета за январь — март текущего года составили 18,5 млрд рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 23,9%, расходы составили 13,2 млрд рублей, с ростом на 30,3%. В консолидированный бюджет Чувашии на 1 апреля поступили доходы в объеме 18,7 млрд рублей, что на 24,7% больше, чем за первые три месяца 2020 года. Что касается расходов консолидированного бюджета республики, то на 1 апреля текущего года они составили 14,9 млрд рублей, с ростом на 25,8%.

Такие цифры на прошедшем вчера под председательством вице-премьера Сергея Артамонова заседании правительства Чувашии привела и.о. министра финансов Ольга Метелева. По сравнению с прошлым годом на 10,9% увеличены расходы на образование — тут сказались выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство учителям, организация бесплатного горячего питания обучающихся, а также строительство детских дошкольных образовательных организаций. «В первом квартале прошлого года бюджетные ассигнования на эти цели не выделялись», — уточнила и.о. министра.

Рост расходов на социальную политику на 47,6% связан с продлением до 1 марта автоматического начисления социальных выплат гражданам, ежемесячными выплатами на детей в возрасте от 3 до 7 лет (введены с 1 июня 2020 года), а также с увеличением расходов на оказание государственной социальной помощи на основании социальных контрактов.

Государственный долг Чувашской Республики по сравнению с началом года снижен на 514,7 млн рублей и на 1 апреля 2021 г. составил 8,4 млрд рублей, или 26,9% к собственным доходам республиканского бюджета, сообщила Ольга Метелева.

Отчет об исполнении республиканского бюджета за первый квартал года на заседании правительства был утвержден.

Положительное решение второго вопроса повестки порадует сельчан — были утверждены Правила предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур. Это должно облегчить достижение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в нынешнем сезоне не ниже прошлогоднего уровня.

Еще одно решение Кабинета министров направлено на развитие в республике волейбола. Решено создать спортивную школу № 11 на базе спортивного комплекса, здание которого закреплено за спортивной школой олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова. Сейчас волейболом активно занимаются молодые люди в 24 муниципальных спортивных школах и одной республиканской СШОР. Новое учреждение будет координировать работу отделений волейбола в спортивных школах и образовательных учреждениях.

Надо сразу добавить, что на заседании Кабинета министров были внесены изменения в государственную программу Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта», поэтому на реализацию этой программы в нынешнем году будет выделено почти 1,5 млрд рублей.

Изменения были внесены и в две другие государственные программы Чувашской Республики: «Развитие здравоохранения» и Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Чувашской Республике медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Речь идет об увеличении финансирования отраслей в этом году. Трансферты из федерального бюджета на развитие здравоохранения вырастут почти на 1,6 млрд рублей, а финансирование его из республиканского бюджета — на 39,7 млн рублей. Средства из федерального бюджета пойдут на строительство новых лечебных учреждений первичного звена, закупку препаратов для лечения Ковид-19. Республика профинансирует капитальный ремонт больниц и поликлиник и закупку необходимого оборудования для них. Что касается госгарантий, а это бесплатное оказание помощи, то уже в этом году финансовое обеспечение в рамках Программы составит 16805,8 рубля на одного больного.

Еще один важный вопрос, решение которого готовили достаточно долго, это создание казенного учреждения «Региональный центр закупок Чувашской Республики». Центр будет заниматься закупками для государственных и муниципальных учреждений. Ожидается, что это повысит их эффективность и прозрачность за счет установления единых правил проведения закупок.

На заседании правительства были рассмотрены и другие вопросы.