Коечный фонд для больных коронавирусом сокращать не будут

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией есть, но благодаря совместным усилиям ситуация при этом не выходит за пределы среднеуровневых показателей, хотя и остается напряженной. Поэтому важно настроиться на системную работу и в предстоящий период, не сбавляя темпов вакцинации.

На проходившем между праздниками заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашии Глава республики Олег Николаев предложил сосредоточиться на обсуждении текущей ситуации. Он поблагодарил всех, кто хорошо поработал 1 Мая и в Пасхальное воскресенье, и отметил, что если смотреть на «среднюю температуру по больнице», то дела в республике обстоят неплохо.

Министр здравоохранения Владимир Степанов заверил, что каждая пятая койка из тех, что запланированы для пациентов с коронавирусом, стоит наготове пустой и сокращать это количество в республике пока не намерены. Поэтому переживать, что в больницах не хватит мощностей для лечения заболевших, не нужно. Количество людей, которые прошли ПЦР-диагностику, значительно увеличилось, но при этом число зараженных не выросло, несмотря на завоз в республику других штаммов вируса. В республике достаточно необходимых лекарственных препаратов, а медики продолжают получать положенные им выплаты за работу с инфицированными пациентами.

Прививочная кампания идет по плану, 98% поставленных в Чувашию доз вакцины уже использованы.

Глава Чувашии призвал глав администраций не сваливать всю работу по вакцинации на медиков, а работать вместе с ними. Если в район выезжает мобильная прививочная бригада, то местное население должно быть максимально оповещено об этом, чтобы не было жалоб, что люди не знали о ней и не сумели сделать прививки.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашии Вера Головач доложила, что в 16 образовательных учреждениях были установлены ограничительные мероприятия, там было выявлено по одному случаю заболевания ковидом. Это пять детсадов, шесть общеобразовательных школ, два колледжа и три вуза. С учетом напряженной ситуации с заболеваемостью она предложила не проводить в республике массовых детских мероприятий. Также она отметила, что во время Пасхальных служб основная часть прихожан соблюдала рекомендации и была в масках. Прихожане без масок были замечены только во время службы во Введенском соборе.

На совещании было озвучено, что руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская просит запретить массовые мероприятия для детей и подростков до улучшения эпидемической ситуации. На что Глава республики Олег Николаев возразил: «Сами запреты не совсем эффективны. Они порождают массу других проблем: люди устали от продолжительного нахождения в изоляции. Мы будем организовывать мероприятия, но таким образом, чтобы обеспечивать безопасность. И, конечно, наращивать темпы вакцинации, в первую очередь тех, кто находится в группе риска».