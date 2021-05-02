Подведены итоги празднования Первомая, Пасхи и Дня Победы

Праздник должен быть безопасным, а гранты — объединять творческих людей

На состоявшейся вчера еженедельной правительственной планерке министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова рассказала, как прошло празднование Первомая, Пасхи и Дня Победы. В майские каникулы музеи, выставочные залы, библиотеки и театры работали как онлайн, так и по обычному графику. Благодаря чему их посетили тысячи жителей республики, при этом соблюдались все противоэпидемиологические меры безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

В богослужениях на Пасхальной неделе приняли участие 15 тысяч человек в 150 населенных пунктах республики. Прошли они без происшествий. Безопасность пасхальных служб и крестных ходов обеспечивали более 500 сотрудников Росгвардии, МВД, а также волонтеры. Люди преклонного возраста могли принять в них участие онлайн благодаря трансляции по телевидению. Одно из самых ярких событий Пасхальной недели — это концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева, который прибыл в Чувашию по приглашению Главы Чувашии.

Ко Дню Победы в апреле и мае прошло более двух тысяч мероприятий, в которых приняли участие порядка 500 тысяч жителей республики. А 9 Мая кроме привычных уже мероприятий, в том числе Парада сводного полка Чебоксарского гарнизона и военной техники, прошедшего на площади Республики, впервые в шествии «Бессмертного полка» была организована колонна героев трудового фронта.

Выслушав доклад, Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что театрализованное представление «Сурский рубеж. Помни. Знай. Не забывай», которое организовали на грант Главы Чувашии, стало событием в республике. Такая форма поддержки позволяет объединять усилия сотен творческих людей. Нужно посмотреть пристальнее на критерии предоставления этих грантов, чтобы основным было объединение усилий как собственных, так и привлеченных специалистов, чтобы шло развитие всех участников проектов.

ПОРУЧЕНИЕ.

Министерству культуры, по делам национальностей и архивного дела расширить поддержку творческих коллективов в виде грантов.

Еще одно задание Министерству культуры — доработать план действий для совместной работы с коллективом Мариинского театра, это перспективное направление для развития культуры в республике. Большинство мероприятий с большим количеством людей проходит в Чебоксарах и Новочебоксарске, поэтому главы администраций городов получили задание усилить контроль над территориями массовых скоплений людей, оборудовать их камерами, чтобы можно было отследить ситуацию в режиме онлайн и принять меры для обеспечения безопасности собравшихся.

ПОРУЧЕНИЕ.

Главам городских администраций повысить уровень общественной безопасности на площадках для проведения массовых мероприятий

Перед подведением итогов отопительного сезона 2020-2021 годов участники заседания заслушали доклад министра промышленности и энергетики Евгения Герасимова, из которого следовало, что зима, несмотря на ее суровость, прошла в республике без серьезных аварий и отключений тепла и электроэнергии.

На фоне проблем, с которыми сталкиваются потребители электроэнергии в стране в целом, Чувашия выглядит островком стабильности и благополучия. Почти 80% аварийных ситуаций случаются по вине мелких территориальных сетевых компаний, часть из которых не имеет даже круглосуточных диспетчерских служб, а часть — собственной ремонтной базы. И если бы не это, то число аварийных ситуаций стремилось бы к нулю.

Прозвучала критика в адрес энергетических компаний республики, которые до сих пор не озаботились внедрением интеллектуальных систем учета электрической энергии. И даже те предприятия, которые начали этим заниматься, работают крайне медленно. При этом федеральный закон предусматривает, что к концу 2030 года дистанционный учет электроэнергии должен быть введен во всех регионах у всех потребителей.

Поэтому предложение Минпромэнерго, которое было одобрено Минэнерго России — заняться консолидацией электросетевого хозяйства в три этапа. На последнем этапе республика может войти в пилотный проект по внедрению критериев, которым должны отвечать сетевые организации, снабжающие энергией потребителей. Это повысит инвестиционную привлекательность республики, снизит потери электричества. А все бесхозные сети, например в садоводческих товариществах или в маленьких деревнях, позволит взять под контроль, чтобы вовремя проводить их обслуживание и ремонт.

ПОРУЧЕНИЕ.

Выявить и взять на учет бесхозные электрические сети, обеспечить надежное и безопасное снабжение электроэнергией жителей республики.

В конце планерки Глава республики Олег Николаев всех присутствующих призвал к тому, чтобы ориентировались не только на показатели, по которым необходимо отчитываться. Плановые показатели — хорошо, но хорошее самочувствие жителей республики важнее.

Фото cap.ru

Под марши военно-духового оркестра по центру Чебоксар торжественно прошли сводный полк Чебоксарского гарнизона и военная техника. А до начала парада Глава Чувашии Олег Николаев, члены правительства, депутаты Госдумы и Госсовета возложили цветы к монументу Воинской славы.