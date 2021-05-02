«Диктант Победы» написали жители Чувашии во всех районах республики

Глава республики Олег Николаев отвечал на вопросы диктанта на площадке в ЧГУ

Площадка в Чувашском государственном университете собрала самое большое количество участников диктанта. Среди них были Глава Чувашской республики Олег Николаев, ректор Чувашского государственного университета Андрей Александров, депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Алена Аршинова и заместитель главы города Чебоксары Николай Владимиров.

Олег Николаев в приветственном слове отметил, что подобные акции помогают нам бережно сохранять в народной памяти события Великой Отечественной войны. Он особо отметил тыловой подвиг чувашского народа при возведении Сурского и Казанского оборонительных рубежей на территории республики. В те далекие годы десятки тысяч женщин, стариков, юношей и девушек за неимоверно короткий срок провели огромные работы. Строительство заградительного многокилометрового сооружения – трудовой подвиг народа, который надо помнить и чтить.

В этом году акция «Диктант Победы» стала самой масштабной за все время ее проведения. Площадки открылись по всей республике.

— Это крупнейшая патриотическая акция страны накануне Дня Победы, — говорит Андрей Александров, ректор университета, региональный координатор проекта «Историческая память», депутат Госсовета Чувашии от партии «Единая Россия». — Мы рассматриваем эту акцию как дань памяти предкам, которые терпели и боролись все 1418 дней войны. За 45 минут, выделенных на «Диктант Победы», мы вспомним события далекой Великой Отечественной войны, вспомним подвиг народа, связанный со строительством Сурского и Казанского рубежей. Я уверен, многие из вас обогатят свои знания по итогам этой акции.

Своими впечатлениями об участии в «Диктанте Победы» поделился заместитель главы города Чебоксары Николай Владимиров, руководитель фракции «Единая Россия» в городском Собрании депутатов:

— Сегодня я пишу «Диктант Победы» в третий раз. И каждый раз для меня это становится знаковым событием. Отмечу, что с каждым годом задания по данному диктанту всё сложнее. И это дополнительный повод еще раз прочитать книги по истории, вспомнить наших полководцев, разведчиков, тех героев, которые ковали победу в войне. Нам надо знать и яркие, и горькие события своей истории. Особенно это необходимо для нашей молодежи.

Депутат Госдумы РФ и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алёна Аршинова отметила важность сохранения исторической правды о событиях Второй Мировой войны:

— Благодарю каждого, кто захотел принять участие в «Диктанте Победы». Для нас очень важно быть здесь сегодня. Это наше послание миру о том, что мы никому не дадим переписать историю Второй мировой войны. Эту правду нужно рассказывать миру лично. И я искренне рада за то, что в этом году в Чувашии приобщено к акции почти 400 площадок. Это говорит о том, что в нашей республике историю Великой Отечественной знают и бережно хранят.

Международная историческая акция «Диктант Победы» проходит уже в третий раз. Она организованна партией «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, Российским Союзом ветеранов и движением «Волонтеры Победы». Кроме того, вместе с диктантом традиционно был дан старт акции «Письма Победы». Участники акции писали слова благодарности ветеранам. Эти письма волонтеры передадут им лично накануне Дня Победы.