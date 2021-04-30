По состоянию на 4 мая в республике посеяно 34,3 тыс. га зерновых культур

Темп сева за прошедшие сутки составил 3,1 тыс. га, сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии. Лучшие показатели — в хозяйствах Яльчикского и Батыревского районов, где засеяно соответственно 4,7 тыс. и 4,5 тыс. запланированных площадей. Высокие показатели также в Канашском районе. На долю районов-лидеров приходится более трети площади сева. Технические культуры посеяны на площади 1,9 тыс. га, в том числе 608 га рапса, 1234 га горчицы, 40 га льна масличного. Однолетние травы посеяны на площади 2,1 тыс. га. В Вурнарском районе ведется посадка картофеля, в Батыревском и Яльчикском районах посеяно 243 га лука-чернушки. Одновременно идет подкормка озимых зерновых культур минеральными удобрениями. Эта работа выполнена на 77,3% запланированных площадей.

Низкая температура и осадки являются единственным фактором, сдерживающим посевные работы. Температурные значения начала мая, по данным синоптиков, ниже среднемноголетних показателей на 3,8°С.

За первые дни мая выпало 13 мм осадков (32% от нормы).