Христиане отмечают Пасху

Православные христиане сегодня празднуют Светлое Воскресение Христово. Те, кто не решился на посещения храма во время эпидемии коронавирусной инфекции, смогли посмотреть богослужения в прямом эфире, которое транслировалось Национальным телевидением. Богослужение в Светлую Пасхальную ночь с 1 на 2 мая в Введенском соборе провел глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий.

Благодатный огонь был доставлен в столицу Чувашии из Москвы депутатом Госдумы Анатолием Аксаковым специальным чартерным рейсом при поддержке Чебоксарского благотворительного фонда «Воскресение». Пасхальное Евангельское чтение на литургии было на пяти языках: греческом, латинском, славянском, русском и чувашском.