Храмы готовят к Пасхе

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Близится главный христианский праздник — Светлое Христово Воскресение. Всю Страстную неделю в храмах Чувашии проходят богослужения. В ночь с 1 на 2 мая в церквях и монастырях пройдут торжественные литургии и крестные ходы.
Приходы в Чувашии уже подготовились к встрече Пасхи Христовой. В храмах провели генеральную уборку: протерли иконы, начистили утварь, вымыли стены. А вчера, в Великий Четверг, верующие начали красить яйца, печь куличи, готовить творожные пасхи.
К праздничному богослужению в Страстную субботу в Чувашию по традиции из храма Гроба Господня в Иерусалиме самолетом доставят Благодатный огонь. Символ Воскресения Христова прибудет в аэропорт Чебоксар ориентировочно около 22 часов. Зажечь свечи от него и принести Благодатный огонь в свои дома смогут все желающие верующие. А дальше благодатное пламя развезут по приходам Чебоксар, городам и районам Чувашии.

Опубликовано: 29 апреля 2021 г.


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