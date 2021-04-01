Храмы готовят к Пасхе

Близится главный христианский праздник — Светлое Христово Воскресение. Всю Страстную неделю в храмах Чувашии проходят богослужения. В ночь с 1 на 2 мая в церквях и монастырях пройдут торжественные литургии и крестные ходы.

Приходы в Чувашии уже подготовились к встрече Пасхи Христовой. В храмах провели генеральную уборку: протерли иконы, начистили утварь, вымыли стены. А вчера, в Великий Четверг, верующие начали красить яйца, печь куличи, готовить творожные пасхи.

К праздничному богослужению в Страстную субботу в Чувашию по традиции из храма Гроба Господня в Иерусалиме самолетом доставят Благодатный огонь. Символ Воскресения Христова прибудет в аэропорт Чебоксар ориентировочно около 22 часов. Зажечь свечи от него и принести Благодатный огонь в свои дома смогут все желающие верующие. А дальше благодатное пламя развезут по приходам Чебоксар, городам и районам Чувашии.