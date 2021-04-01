30 апреля в Нижнем Новгороде планируется спуск на воду первого из трех «Валдаев»

Автор: Людмила АрзамасоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как уже сообщалось, в Чувашии должны появиться три быстроходных речных судна серии «Валдай». Сейчас Минэкономразвития Чувашии взаимодействует с Минпромторгом России на счет их приобретения. А республиканский Минтранс готовит соглашение для организации транспортного сообщения между профильными министерствами Чувашии и Татарстана, ведь первым маршрутом собираются связать Чебоксары с Казанью.
По информации вице-премьера — руководителя Минэкономразвития Дмитрия Краснова, сегодня в Нижнем Новгороде планируется тестовый спуск на воду пассажирского судна на подводных крыльях «Валдай 45Р», затем продолжатся технические работы. (Напомним, эти речные корабли разработаны и строятся ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева в Нижнем Новгороде). Первое судно по результатам народного голосования назвали «Академик Крылов», второе — «Андриян Николаев». Третье из запланированных пока остается безымянным. Кстати, на днях распоряжением Кабмина Чувашии была создана рабочая группа по организации туристических маршрутов с использованием судов «Валдай 45Р». Перед ней поставлена задача развивать внутренний туризм, увеличивать пассажирские перевозки и туристские маршруты.

Опубликовано: 29 апреля 2021 г.


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